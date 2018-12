Tutte le leggi e i decreti del governo Lega-5 Stelle

Sei in: Home

Una carrellata delle leggi, decreti legge, decreti legislativi e gli atti dei ministeri competenti del governo Lega-5 Stelle

di Annamaria Villafrate - In carica dal primo giugno 2018, il Governo Conte è l'esecutivo della XVIII legislatura, instauratosi dopo la coalizione intervenuta tra i due partiti politici più votati nel corso delle ultime elezioni: Lega Nord di Matteo Salvini e Movimento 5 Stelle di Luigi di Maio. Come risulta dalla documentazione ufficiale predisposta dal centro Studi della Camera "Dall'inizio della XVIII Legislatura sono state approvate 19 leggi (12 sono leggi di conversione di decreti legge) e sono stati emanati 14 decreti-legge, 37 decreti legislativi e 3 regolamenti di delegificazione".

Detto questo, ecco una panoramica degli atti più importanti della produzione legislativa del Governo Conte nel corso degli ultimi mesi:

Giugno 2018

Ecco le leggi e i decreti emanati dal Governo giallo-verde nel primo mese di insediamento:

Decreto legislativo n. 88 del 21 giugno 2018

"Attuazione della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari."

Legge n. 77 del 21 giugno 2018

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, recante misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A."

Decreto legge n. 73 del 22 giugno 2018

"Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale."

Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018

"Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante."

Luglio 2018

Ecco le leggi e i decreti emanati dal governo Lega-5 Stelle nel corso del mese di luglio:

Legge n. 83 del 6 luglio 2018

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali."

Decreto legge n. 84 del 10 luglio 2018

"Disposizioni urgenti per la cessione di unita' navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici."

Decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018

"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità."

Decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018 (Decreto dignità)

"Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese."

Decreto del Ministero degli Interni n. 103 del 13 luglio 2018

"Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato."

Decreto legislativo n. 95 del 20 luglio 2018 (Decreto correttivo imprese sociali)

"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106."

Legge n. 89 del 24 luglio 2018 (conversione Decreto terremoto)

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016."

Decreto legge n. 91 del 25 luglio 2018 (Milleproroghe)

"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative."

Legge n. 93 del 27 luglio 2018

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale."

Agosto 2018

Di seguito, le leggi e i decreti emanati dal governo Lega-5 Stelle nel corso del mese di agosto:

D.P.R. n. 112 del 2 agosto 2018

"Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

Decreto Legislativo n. 105 del 3 Agosto 2018

"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106."

Legge n. 99 del 7 agosto 2018

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere."

Legge n. 100 del 7 agosto 2018

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati."

D.P.R n. 118 del 9 agosto 2018 (Regolamento Agenzia beni confiscati mafia)

"Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."

Legge n. 96 del 9 agosto 2018 (Legge Dignità)

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese."

Legge n. 97 del 9 agosto 2018

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità."

Legge n. 98 del 9 agosto 2018

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici."

Decreto Legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 (Decreto privacy Gdpr)

"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)."

Decreto Legislativo n. 104 del 10 Agosto 2018 (Recepimento direttiva armi)

"Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi."

Decreto Legislativo n. 106 del 10 Agosto 2018

"Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici."

Decreto Legislativo n. 107 del 10 Agosto 2018

"Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE."

Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 del Ministero dell'Istruzione

"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107."

Settembre 2018

Ecco tutti i provvedimenti emanati dal governo giallo-verde nel corso del mese di settembre:

Decreto Legislativo n. 114 del 7 Settembre 2018

"Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE."

Decreto Legislativo n. 116 del 12 Settembre 2018

"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato.

Legge n. 108 del 21 settembre 2018 (Conversione Milleproroghe)

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative."

Decreto n. 134 del 25 settembre 2018 Mise

"Regolamento sui programmi di esame per il conseguimento dei certificati di operatore radio."

Legge n. 110 del 28 settembre 2018

"Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017."

Decreto Legge n. 109 del 28 settembre 2018 (Decreto Genova o Decreto emergenze)

"Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze".

Legge n. 111 del 29 settembre 2018

"Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018".

Ottobre 2018

Di seguito, le leggi e i decreti emanati dal governo Conte nel mese di ottobre:

Legge n. 117 dell'1 ottobre 2018 (Seggiolini salvabebè)

"Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi."

Decreto n. 131 dell'1 ottobre 2018 Mise

"Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane conservato".

Decreto Legislativo n. 120 del 2 ottobre 2018

"Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia (...) in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione."

Decreto Legislativo n. 121 del 2 ottobre 2018

"Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni."

Decreto Legislativo n. 122 del 2 ottobre 2018

"Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale."

Decreto Legislativo n. 123 del 2 ottobre 2018

"Riforma dell'ordinamento penitenziario."

Decreto Legislativo n. 124 del 2 ottobre 2018

"Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario."

Decreto Legge n. 113 del 4 ottobre 2018 (Decreto sicurezza)

"Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata".

Decreto Legislativo n. 115 del 5 ottobre 2018

"Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive."

Decreto Legislativo n. 126 del 5 ottobre 2018

contenente disposizioni integrative e correttive in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

Decreto Legislativo n. 127 del 6 ottobre 2018

contenente disposizioni integrative della normativa relativa alle funzioni, compiti e l'ordinamento del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Legge n. 125 dell'11 ottobre 2018

"Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015".

Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 (Decreto fiscale)

"Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria."

Novembre 2018

Ecco, di seguito, le leggi e i decreti emanati dal governo Lega-5 Stelle nel corso del mese di novembre:

Decreto n. 133 del 5 novembre 2018 Ministero giustizia (Rinvio corsi avvocati)

"Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247."

Decreto Legislativo 8 novembre (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

contenente il "Codice della crisi d'Impresa e dell'insolvenza" approvato dal Consiglio dei Ministri.

Legge n. 128 del 9 novembre 2018

"Modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti."

Legge n. 130 del 16 novembre 2018 (Conversione decreto Genova)

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze".

Dddl vittime violenza 28 novembre 2018 (Codice Rosso)

recante "Modifiche al codice di procedura penale : disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 novembre 2018.

Dicembre

Infine, ecco le leggi e i decreti emanati dal governo giallo-verde nel corso del mese di dicembre:

Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018 (Conversione decreto sicurezza)

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate."

Decreto Legge 12 dicembre 2018 (Ddl semplificazioni)

recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

Ddl contrasto reati P.A. 12 dicembre 2018 (Ddl anticorruzione)