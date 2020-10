L'articolo 6 del D.L. Agosto ha introdotto un esonero contributivo totale dei contributi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, sulle nuove assunzioni effettuate nel 2020 a far data dall'entrata in vigore del decreto, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Ancora, il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021. La durata dell'esonero contributivo è di sei mesi che decorrono dalla data dell'assunzione agevolata, ovvero della trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

È possibile il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L'articolo 7 del D.L. Agosto prevede l'estensione dell'esonero di cui all'art. 6 alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, effettuate nel settore turistico e degli stabilimenti termali. L'incentivo si applica dunque alle assunzioni effettuate dal 15 agosto al 31 dicembre 2020 e la durata dell'esonero spetta fino a un massimo di tre mesi.

In caso di conversione dei predetti contratti agevolati in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è espressamente previsto che si applichi il comma 3 dell'articolo 6 del decreto: dunque, sarà possibile fruire dello sgravio parziale per un ulteriore periodo di sei mesi dalla data di stabilizzazione del rapporto di lavoro. Naturalmente la trasformazione deve avvenire nel corso del periodo agevolato e dunque entro il 2020.

Sempre in virtù del richiamo all'art. 6, anche per l'incentivo in commento saranno esclusi i contratti di apprendistato di qualsiasi tipologia, così come sono esclusi i contratti di lavoro stipulati con soggetti che abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro nei sei mesi precedenti.

Anche questo beneficio, ferma restando la suddetta misura massima dell'importo dello sgravio, relativo al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile), è riconosciuto nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 87,5 milioni di euro per il 2020 e a 87,8 milioni per il 2021.