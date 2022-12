Con la sentenza n. 1647/2022 depositata in data 27-12-2022 (sotto allegata), la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, Sezione 2, ha accolto il ricorso per revocazione di sentenza tributaria di secondo grado che aveva accolto l'appello della contribuente, senza tenere conto che - già alcuni giorni prima che venisse discusso il giudizio di appello - fosse intervenuto il passaggio in giudicato di precedente sentenza che, relativamente ad altre annualità dei medesimi tributi, aveva deciso in senso favorevole alla società di riscossione.