Equo compenso avvocati: oggi seminario del Cnf

Anche in diretta streaming il seminario pratico di approfondimento del Consiglio Nazionale Forense sulla legge sull'equo compenso

Si terrā oggi alle 14:30 presso la sede del Consiglio nazionale Forense a Roma, il seminario pratico di approfondimento e applicazione della normativa sull'equo compenso. Lo rende noto il Cnf sul proprio sito.

Seminario equo compenso a Roma

All'incontro, in via del Governo Vecchio, parteciperanno i presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, i presidenti delle Unioni Regionali Forensi, il Comitato delle Associazioni Specialistiche Forensi riconosciute, il presidente della Cassa Forense, il coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense. Apriranno i lavori il presidente del Cnf, Andrea Mascherin e Giampaolo Parodi, vice capo dell'ufficio legislativo del ministero della giustizia. Interverranno giuristi ed esperti a livello nazionale e nell'occasione verrā consegnato anche un attestato di apprezzamento alla regione Toscana, pioniera in Italia per l'applicazione dell'equo compenso. Il seminario sarā trasmesso anche in diretta streaming sul sito del Cnf e varrā ai fini dell'obbligo formativo.