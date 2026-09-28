Lezioni private e ripetizioni online: cosa prevede la normativa italiana

Le lezioni private rappresentano da tempo una forma di supporto allo studio molto diffusa, ma la crescita delle piattaforme digitali ha reso ancora più semplice mettere in contatto studenti e insegnanti. Oggi una ripetizione di matematica, una lezione di inglese o un percorso di preparazione a un esame possono svolgersi interamente tramite computer, senza che docente e studente debbano trovarsi nella stessa città.

Dal punto di vista giuridico e fiscale, tuttavia, lo svolgimento della lezione attraverso Internet non crea una categoria professionale autonoma. Restano centrali la natura dell'attività svolta, la sua eventuale abitualità e la posizione personale dell'insegnante. La normativa italiana prevede infatti regole differenti per il docente della scuola pubblica, per il professionista che insegna con continuità e per la persona che effettua soltanto alcune prestazioni occasionali.

Le lezioni online seguono le stesse regole di quelle in presenza

Una lezione effettuata attraverso una piattaforma di videoconferenza resta, sotto il profilo fiscale, una prestazione di insegnamento. Il fatto che studente e insegnante si trovino in luoghi diversi non elimina quindi gli eventuali obblighi fiscali e non trasforma automaticamente il rapporto in un'attività occasionale.

L'elemento da valutare è soprattutto il modo in cui l'attività viene esercitata. Se le ripetizioni vengono effettuate saltuariamente, senza un'organizzazione stabile e senza caratteristiche di abitualità professionale, i compensi possono rientrare, ricorrendone i presupposti, tra i redditi derivanti da lavoro autonomo non esercitato abitualmente. L'Agenzia delle Entrate prevede espressamente questa categoria tra i redditi da indicare nella dichiarazione fiscale.

La situazione cambia se l'attività viene svolta con continuità e assume caratteristiche professionali. In materia IVA, infatti, la normativa considera esercizio di arti e professioni l'attività di lavoro autonomo svolta per professione abituale, anche se non esclusiva. In questa situazione può rendersi necessaria l'apertura della partita IVA, indipendentemente dal fatto che le lezioni siano effettuate a domicilio oppure online.

Prestazioni occasionali e soglia dei 5.000 euro

Uno degli equivoci più frequenti riguarda il limite dei 5.000 euro annui. Questa cifra non costituisce una soglia generale al di sotto della quale sia sempre possibile lavorare senza partita IVA. La necessità della partita IVA dipende soprattutto dal carattere abituale o occasionale dell'attività, non semplicemente dall'importo incassato durante l'anno.

I 5.000 euro assumono invece una particolare rilevanza dal punto di vista previdenziale per il lavoro autonomo occasionale. L'INPS precisa che i primi 5.000 euro annui rappresentano una franchigia contributiva: superata tale soglia, il lavoratore autonomo occasionale è tenuto, secondo le regole applicabili, all'iscrizione alla Gestione Separata e al versamento dei contributi sulla parte interessata.

Un'attività può quindi essere fiscalmente abituale anche con ricavi inferiori a questa cifra oppure, al contrario, generare compensi occasionali superiori alla soglia facendo scattare specifici obblighi previdenziali. Per valutare correttamente la propria posizione occorre considerare frequenza delle lezioni, organizzazione dell'attività, modalità con cui ci si propone sul mercato e continuità nel tempo.

Come organizzare legalmente le lezioni private

Internet consente oggi a studenti universitari, laureati, professionisti ed esperti di determinate materie di trovare con maggiore facilità persone interessate alle proprie competenze. Piattaforme specializzate come LeTueLezioni.it permettono, per esempio, di dare lezioni private proponendo materie, disponibilità e modalità di svolgimento degli incontri.

L'utilizzo di una piattaforma, però, non sostituisce gli adempimenti previsti dalla legge. L'insegnante deve verificare come vengono gestiti i pagamenti e quale sia il rapporto contrattuale con il portale e con lo studente, conservando una corretta documentazione dei compensi ricevuti. Il trattamento fiscale dipenderà poi dalla posizione concreta del prestatore e dalla continuità dell'attività.

Per una persona che svolge poche lezioni senza carattere abituale potrà configurarsi, se ne ricorrono tutte le condizioni, un'attività di lavoro autonomo occasionale. Se invece le lezioni diventano un'attività organizzata e continuativa, la posizione dovrà essere valutata secondo le regole previste per il lavoro autonomo professionale. La presenza di un profilo su una piattaforma, da sola, non determina automaticamente l'inquadramento fiscale, ma rappresenta uno degli elementi che possono contribuire a descrivere le modalità concrete con cui viene esercitata l'attività.

Le regole particolari per gli insegnanti della scuola pubblica

Per i docenti della scuola pubblica esiste una disciplina specifica. L'articolo 508 del decreto legislativo 297 del 1994 (e ss.mm.ii.) stabilisce, tra le altre disposizioni, che il personale docente non possa impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto. Il docente che assume lezioni private deve inoltre informare il dirigente scolastico, comunicando anche i nominativi degli studenti e la loro provenienza.

La normativa contiene anche disposizioni finalizzate a evitare conflitti di interesse nella valutazione degli studenti. Un docente non può infatti giudicare un alunno al quale abbia impartito lezioni private. Le regole previste per il personale scolastico devono quindi essere considerate separatamente dagli ordinari adempimenti fiscali collegati ai compensi.

Sul piano tributario, la legge di Bilancio 2019 ha introdotto per i compensi derivanti da lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali con aliquota del 15 per cento, fatta salva la possibilità di optare per la tassazione ordinaria. La misura risulta ancora applicata nel 2026, come confermato dallo scadenzario dell'Agenzia delle Entrate relativo ai versamenti dell'imposta sostitutiva.

La stessa normativa prevede inoltre che i dipendenti pubblici interessati comunichino all'amministrazione di appartenenza l'esercizio dell'attività didattica extra-professionale, affinché possano essere verificate eventuali situazioni di incompatibilità.

Pagamenti, documentazione e responsabilità nell'attività online

Lavorare tramite Internet rende particolarmente semplice ricevere compensi mediante bonifico, sistemi di pagamento elettronico o servizi messi a disposizione direttamente dalle piattaforme. La tracciabilità del pagamento, tuttavia, non sostituisce la necessità di dichiarare correttamente i redditi e di produrre la documentazione richiesta in base al proprio regime fiscale.

Nel lavoro autonomo occasionale i compensi devono essere considerati ai fini della dichiarazione dei redditi secondo la disciplina applicabile. L'Agenzia delle Entrate ricorda che i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente devono essere dichiarati e consente di indicare anche le spese inerenti sostenute per produrli, nei limiti e secondo le condizioni previste.

Se l'insegnamento online assume invece caratteristiche professionali e continuative, diventa opportuno definire preventivamente il corretto inquadramento fiscale e previdenziale, eventualmente con l'assistenza di un commercialista. La distinzione tra occasionalità e abitualità non deriva da un unico limite numerico, ma dalla valutazione complessiva delle modalità con cui viene esercitata l'attività.

Anche gli aspetti organizzativi meritano attenzione. Nelle lezioni a distanza è utile adottare strumenti affidabili per la gestione degli appuntamenti, dei pagamenti e delle comunicazioni con gli studenti, prestando particolare attenzione alla protezione dei dati personali e, se gli studenti sono minorenni, ai rapporti con i loro genitori o tutori. Un'organizzazione trasparente permette di rendere le ripetizioni online una vera attività didattica, mantenendo ben distinti il rapporto educativo, gli aspetti economici e gli obblighi previsti dalla normativa italiana.