Invalidità al 100% e amministrazione di sostegno: cosa dice la Cassazione

Il riconoscimento dell’invalidità civile al 100%, anche accompagnato dalla necessità di assistenza continua, non comporta automaticamente l’apertura dell’amministrazione di sostegno.

È quanto emerge dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 25747/2026, che ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Salerno aveva escluso la necessità della misura nei confronti di una persona fisicamente non autosufficiente, ma capace di comprendere e manifestare consapevolmente la propria volontà.

La capacità di autodeterminazione

Nel caso esaminato, il beneficiando aveva espresso in modo netto la propria contrarietà alla nomina di un amministratore di sostegno. La consulenza tecnica aveva inoltre escluso la presenza di deficit cognitivi, rilevando la conservazione della capacità di giudizio e di autodeterminazione.

Per la Cassazione, questi elementi assumono particolare rilievo. L’amministrazione di sostegno, infatti, non può essere disposta sulla base della sola presenza di una grave limitazione fisica, senza verificare concretamente gli effetti della menomazione sulla capacità della persona di gestire i propri interessi.

Invalidità totale: nessun automatismo

La Corte ribadisce quindi l’assenza di un collegamento automatico tra invalidità e amministrazione di sostegno. Anche una condizione di totale invalidità deve essere valutata nel contesto concreto, considerando le effettive capacità residue della persona e le sue esigenze di protezione.

Se il soggetto conserva capacità di comprensione, comunicazione e autodeterminazione, le necessità di assistenza materiale possono essere affrontate anche attraverso gli ordinari strumenti personali, familiari e sociali.

La Cassazione richiama, sul punto, il principio già affermato con la sentenza n. 6584/2025.

L’assistenza materiale non basta

Secondo la pronuncia, una persona compos mentis che presenti un’inabilità esclusivamente fisica può organizzare autonomamente le forme di assistenza di cui necessita, ad esempio ricorrendo all’aiuto di personale domestico.

La necessità di supporto materiale, quindi, non coincide necessariamente con una necessità di rappresentanza o di protezione giuridica tale da giustificare l’amministrazione di sostegno.

La documentazione Inps va valutata insieme agli altri elementi

Nel caso concreto, il riconoscimento dell’invalidità e dell’handicap grave risultava documentato, ma il giudice di merito aveva ritenuto maggiormente significativi gli elementi relativi alla concreta capacità del soggetto di autodeterminarsi e di curare i propri interessi.

La Cassazione ha condiviso tale impostazione, sottolineando che non era stata indicata una specifica limitazione capace di incidere concretamente sulla possibilità del beneficiando di provvedere ai propri interessi.

In definitiva, l’invalidità al 100% e la necessità di assistenza continua, considerate isolatamente, non sono sufficienti per disporre l’amministrazione di sostegno quando la persona conserva le proprie capacità cognitive e decisionali e manifesta consapevolmente la propria volontà.