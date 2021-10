Il Consiglio dei Ministri approva all'unanimità il Documento programmatico di bilancio, temi caldi il reddito di cittadinanza e la riforma fiscale

Ok all'unanimità per il Documento programmatico di bilancio

Il CdM approva all'unanimità il Documento programmatico di bilancio, con riserva politica da parte della Lega di Matteo Salvini.

Il Consiglio dei Ministri si è riunito nel pomeriggio di martedì 19 ottobre 2021 per discutere sul documento programmatico di bilancio 2022, dopo la cabina di regia durata un'ora e mezzo, a cui hanno preso parte il Ministero dell'Economia Daniele Franco, i responsabili economici di ogni partito e i capi delegazione dei principali partiti.

Una discussione, quella sul documento programmatico, molto animata soprattutto su alcuni argomenti, primo tra tutti il reddito di cittadinanza.

Mercoledì 20 ottobre il premier riferirà in Parlamento sul Consiglio Europeo del 21 e del 22 di ottobre e poi il Consiglio dei Ministri esaminerà la manovra probabilmente nel corso dell'ultima settimana di ottobre.

Il documento dovrà poi essere inviato Bruxelles. Per la prossima manovra saranno stanziati circa 23 miliardi pari all'1,2% del Pil con l'obiettivo di sostenere l'economia nella fase di uscita dalla pandemia e ridurre la tassazione per famiglie e imprese. Ora però vediamo il contenuto del documento più in dettaglio.

Reddito di cittadinanza

i fondi stanziati per il reddito di cittadinanza 2022 viene allineato a quello del 2022, ma la misura subirà alcuni correttivi, come controlli più stringenti e rafforzamento delle politiche attive per il lavoro.

Bollette energetiche

Per il taglio delle bollette dell'energia invece sarà stanziato, salvo modifiche, 1 miliardi di euro. L'intenzione del Governo, per evitare l'impatto del caro bollette, è d'intervenire sugli oneri di sistema che sono quelli che vengono pagati dagli utenti e che riguardano i costi d'interesse generale per il sistema elettrico.

Si vuole superare quota 100, ma in modo graduale per evitare scossoni durante il passaggio al regime ordinario. Novità in materia di politiche attive per il lavoro, per semplificare gli sgravi concessi in favore di chi assume coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Ammortizzatori sociali e congedo di paternità

Il Ministro Orlando ha richiesto fondi per gli ammortizzatori sociali, ma le sue richieste non sono state pienamente soddisfatte. Tra i progetti il potenziamento della Naspi e dei contratti di espansione. Il congedo di paternità di 10 giorni diventa strutturale.

Tasse, imposte e costo del lavoro

Previsto con molta probabilità un taglio dell'Irpef, ma anche la eliminazione del contributo Cuaf (cassa unica assegni famigliari) a carico dei datori di lavoro. La decisione è una conseguenza dell'introduzione dell'assegno unico per i figli. La riforma fiscale però non verrà attuata con la manovra, che si limiterà solo ad anticiparla. Rinviate al 2023 plastic tax e sugar tax. Ridotta dal 22 al 10% l'Iva sugli assorbenti igienici femminili.

Superbonus 110% prorogato al 2023

Il Superbonus 110% viene prorogato anche a tutto il 2023. Tagliato fuori invece il bonus facciate.

Più soldi ai Fondi per scuola, trasporti, imprese e sanità

Il documento programmatico interviene sulla viabilità con opere di manutenzione, si pone l'obiettivo di garantire livelli essenziali a regime per gli asili nido, stanzia risorse per il Giubileo di Rima e le Olimpiadi di Cortina, incrementa la spesa per i vaccini a i farmaci per uscire dalla pandemia e provvede al rifinanziamento dei seguenti fondi: