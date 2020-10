Appuntamento il 9 e 10 ottobre (dalle ore 15:00) con il webinar gratuito di StudioCataldi.it sulla piattaforma Zoom. L'evento è in corso di accreditamento CNF. Sarà presente, tra i relatori, la prima firmataria del Codice rosso

Per saperne di più scarica locandina in pdf E' stato richiesto l'accreditamento al CNF per il riconoscimento di crediti formativi per avvocati. Per altre info: formazione.studiocataldi@gmail.com Violenza di genere: il programma del webinar Due gli incontri previsti alla presenza dei massimi esperti del settore, di importanti giuristi e con la presenza istituzionale della prima firmataria del Codice Rosso , l'on.le Stefania Ascari: I INCONTRO 9 OTTOBRE 2020 ORE 15:00 INDIRIZZO DI BENVENUTO Avv. On. Roberto Cataldi ORE 15:15 APERTURA LAVORI CONGRESSUALI Prof. Vincenzo M. Mastronardi (Psichiatra, Criminologo Clinico, Direttore della Cattedra di Psicopatologia forense (f.r.) Università di Roma Sapienza. Docente di Teoria della Devianza e Criminogenesi del Corso di Laurea in Investigazione Criminalità e Sicurezza internazionale Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT) ORE 15:40 IL CODICE ROSSO (LEGGE 69/2019) NELLA PROSPETTIVA SOVRANAZIONALE DELLA CONVENZIONE DI INSTANBUL E DELLA CEDAW Dott.ssa Paola Di Nicola Travaglini (Magistrata Tribunale Ordinario di Roma) ORE 16:40 - 17:40 RETE REGIONALE E CODICE ROSA - MODELLO ISTITUZIONALE PER L'ACCOGLIENZA - I PRONTO SOCCORSO DELLE VITTIME DI VIOLENZA Dott.ssa Vittoria Doretti (Direttora Uff. UOC Promozione ed Etica della Salute - Dip. CTS Territorio, della Fragilità e delle dipendenze. Azienda USL Toscana sud est, Responsabile Rete Regionale Codice Rosa - Regione Toscana) ORE 17:40 - 17:50 Pausa ORE 17:50 - 18:50 CONSEGUENZE PSICHIATRICO FORENSI E MEDICO LEGALI DELLA VIOLENZA DI GENERE. LA VIOLENZA ASSISTITA Prof. Vincenzo M. Mastronardi ORE 18:50 - 19:30 Conclude e Modera - Question Time Avv. Paolo Maria Storani (Consulente Parlamentare - Vicedirettore di StudioCataldi.it)

II INCONTRO 10 OTTOBRE 2020 ORE 15:00 INDIRIZZO DI BENVENUTO E RESUMÉ DELLA SESSIONE PRECEDENTE Avv. On. le Roberto Cataldi - Prof. Vincenzo M. Mastronardi ORE 15:30 - 16:30 VIOLENZA CONTRO LE DONNE: COME LEGGERE I DATI Dott.ssa Linda Laura Sabbadini (Direttora Centrale dell'ISTAT, Editorialista "La Stampa" e "Repubblica") Pausa dalle 16:40- 16:45 ORE 16:45 - 17:45 I DIRITTI DELLE DONNE: NUOVE SFIDE E RISPOSTE NORMATIVE Avv. Laura Guercio (già Membro italiano del Management Board della Eu Fundamental Rights Agency di Vienna e già Segretario Generale del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani presso il Ministero degli Affari Esteri) ORE 17:45 - 18:30 On.le Avv. Stefania Ascari (Relatrice del Codice Rosso e prima firmataria) ORE 18:30 - 19:30 Conclude e Modera - Question Time Avv. Ylli Pace (Avvocato, Articolista Giuridico di StudioCataldi.it - Coordinatrice e Promotrice dell'Evento) Iscrizioni e crediti formativi avvocati Per registrarsi all'evento basta inserire i propri dati da questa pagina: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_S1G-vB1MTH286Zf54CHgdQ Per assistenza e altre informazioni: formazione.studiocataldi@gmail.com Ricordiamo che è stata presentata richiesta di accreditamento al CNF per il riconoscimento Crediti Formativi Avvocati. La partecipazione è gratuita. Per registrarsi all'evento seguire questo link

