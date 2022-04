La CILA (acronimo di Comunicazione di inizio lavori asseverata) è una comunicazione necessaria per alcune opere e lavori di natura edilizia, introdotta dal d.lgs. n. 222/2016 nel TU Edilizia

CILA è l'acronimo di "Comunicazione di inizio lavori asseverata". Trattasi non di un titolo abilitativo, ma di una semplice comunicazione asseverata, necessaria per eseguire determinate opere e lavori di natura edilizia. Trattasi in particolare di un istituto previsto e introdotto dal d.lgs. n. 222/2016, che ha inserito questo titolo abilitativo nel nuovo art. 6-bis del Testo Unico Edilizia (d.P.R. 380/01).

Documenti CILA

La CILA, asseverata da un tecnico abilitato (dunque iscritto ad Albo professionale) deve essere trasmessa dall'interessato all'amministrazione comunale assieme all'elaborato progettuale. Il tecnico nella CILA attesta, sotto la propria responsabilità che:

i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti;

le opere sono compatibili con la normativa sismica, con quella sul rendimento energetico nell'edilizia;

non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio. La comunicazione contiene anche i dati identificativi dell'impresa a cui si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Per gli interventi soggetti a CILA, se la comunicazione di fine lavori è accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima dovrà essere tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

Come avviene per l'edilizia libera, le Regioni a statuto ordinario possono subordinare a CILA interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 6-bis e dovranno disciplinare le modalità di espletamento dei controlli e dei sopralluoghi in loco.

Quanto costa la CILA

Il costo della CILA varia naturalmente non solo da zona a zona, ma anche dal professionista a cui ci si rivolge per effettuarla. Questo infatti è il costo che incide maggiormente sulle tasche di chi deve eseguire delle opere in casa propria. In genere però se ci si rivolge a un geometra il prezzo medio varia dai 400 ai 750 euro.

CILA: quando serve

La Cila, in base a quanto risulta dalla lettura dell'art. 6bis del Testo Unico dell'Edilizia è un istituto di carattere residuale. La Cila infatti è prevista per gli interventi che non sono contemplati nell'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del TUE (edilizia libera, opere subordinate a permesso di costruire, interventi sottoposti a SCIA).

Gli interventi non rientranti nelle categorie predette, sono infatti realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio).

interventi edilizi individuati nella Tabella A, sez. II, allegata al Scendendo nel dettaglio la comunicazione di inizio lavori asseverata rappresenta il regime amministrativo utilizzabile ogni qualvolta deve essere realizzato uno tra gliindividuati nella Tabella A, sez. II, allegata al Decreto Legislativo 222/2016.

Nel dettaglio, trattasi degli interventi di: