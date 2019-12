L'art. 25 della Costituzione vale anche per i cittadini-militari?

A questo punto, le cose per Arnoldo si complicano, perché tale "eccezione di incompetenza" va effettuata entro la prima udienza e riproposta costantemente in caso di suo rigetto.

Arnoldo sin dall'udienza preliminare fa presente tramite il suo avvocato che chi ha fatto le indagini, per ragioni territoriali non poteva proseguirle e conseguentemente, per le medesime ragioni, i giudici che stavano valutando il suo caso non potevano giudicarlo.

Come si può intuire, tale "eccezione" non fu accolta, ed Arnoldo viene anche condannato in primo grado.

Però, non si arrende, in quanto convinto della propria innocenza ed avendo notato quella particolare "anomalia" giuridica, propone appello e reitera la suddetta "eccezione di incompetenza territoriale". La Corte D'Appello, invece che notare tale "errore", da cui sarebbe conseguito l'annullamento della sentenza di condanna di primo grado e l'invio delle carte al Pubblico Ministero territorialmente responsabile, conferma parzialmente la condanna emessa nei suoi confronti.

Il nostro Arnoldo a questo punto decide di continuare nella propria ricerca di giustizia.

Pertanto, propone anche ricorso per Cassazione , la quale finalmente riconosce la suddetta incompetenza territoriale. Quindi, annulla la condanna emessa dalla Corte D'Appello, ma non rinvia gli atti al Pubblico Ministero competente, perché nel frattempo, per la " simulazione di reato" è intervenuta la prescrizione, mentre per "il fraudolento danneggiamento dei beni assicurati" è stata rimessa la querela della persona offesa

Dunque, la vicenda giudiziaria di Arnoldo si conclude qui? Nemmeno per idea.

Per Arnoldo adesso inizia un'altra battaglia giudiziaria.

La Cassazione - che per definizione controlla solo che le sentenze impugnate non abbiano vizi di forma, e nel contesto non può valutare direttamente la "sostanza" delle accuse mosse [1] - ha sì annullato per incompetenza territoriale la predetta condanna, ma ha anche affermato che la sentenza annullata era motivata in maniera formalmente corretta [2]

Tale circostanza ha offerto all'Amministrazione militare lo spunto per instaurare nei confronti di Arnoldo un procedimento disciplinare di stato , punendolo con la sospensione dal servizio per quattro mesi [3]

ma non ha tenuto in considerazione che il Pubblico Ministero territorialmente competente per le indagini, per le ragioni prospettate, non ha mai valutato né la fondatezza delle accuse mosse, né le investigazioni effettuate a carico di Arnoldo. Nel prendere tale decisione, l'Amministrazione ha valorizzato la correttezza formale della sentenza annullata dalla Cassazione,

Questa circostanza non è una "mera quisquilia giuridica", perché tale Autorità Giudiziaria avrebbe potuto ritenere che le indagini a suo carico fossero infondate e, pertanto, chiederne l'archiviazione che, qualora accolta, avrebbe evitato ad Arnoldo il processo.

Al fine di chiarire quanto appena affermato, si farà riferimento ad un caso che qualche mese fa era balzato agli onori della cronaca: il caso Diciotti.

"L'inchiesta era stata aperta dai magistrati di Agrigento. Il procuratore … riteneva, infatti, che il reato fosse stato commesso … nelle acque di Lampedusa. Ipotizzando il coinvolgimento di un esponente dell'esecutivo, … era stato costretto a passare le carte a Palermo … quindi, il tribunale dei ministri del capoluogo siciliano si era spogliato del caso restituendo gli atti alla procura. Il motivo? Si era dichiarato territorialmente incompetente a indagare. … Quello della competenza era il primo nodo da scogliere. … In via preliminare dunque i magistrati hanno stabilito che la presunta condotta illecita … sarebbe partita nelle acque di Catania … Il presidente del tribunale … aveva comunicato "di aver rimesso gli atti al Procuratore della Repubblica di Palermo" … "per l'ulteriore corso a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale" … dunque, aveva inviato le carte ai colleghi di Catania. Che adesso hanno chiesto l'archiviazione [4]". In quel caso,

Ad ogni modo, la suddetta sanzione disciplinare, oltre agli inevitabili strascichi sulla carriera e nella reputazione, ha comportato il dimezzamento dello stipendio del militare per il corrispondente periodo.

A questo punto, il militare decide di impugnare tale provvedimento al Tar.

la scarsa attività difensiva dell'Amministrazione " rigettano il ricorso presentato, dando per accertati i fatti contestati al prevenuto da chi non doveva accertarli, e provati da chi non doveva valutarli I giudici amministrativi, pur stigmatizzando " [5] " rigettano il ricorso presentato, dando per accertati i fatti contestati al prevenuto da chi non doveva accertarli, e provati da chi non doveva valutarli [6] . Ciò, nonostante il vizio di incompetenza -per definizione- comporti l'annullabilità degli atti impugnati, assorba ogni valutazione di merito e provochi la rimessione dell'affare all'Organo competente [7]

"forse c'è stato un fatto. Qualora ci sia stato un fatto, forse l'hai commesso. Pertanto, vieni sospeso dal servizio per quattro mesi". Detto diversamente,

all'amministrazione era consentito utilizzare tutti gli elementi emersi nel corso dei processi penali, quando questi avessero assunto una valenza probatoria" è altrettanto vero che a conferire valenza probatoria a quei fatti è il giudice competente per territorio e non uno qualsiasi. A sostenerlo è la Corte Costituzionale, allorquando ha stabilito, in ossequio all'art. 25 della vaglio che nella vicenda di Arnoldo non c'è mai stato. Se è vero, come afferma il Tar, che "" è altrettanto vero che a conferire valenza probatoria a quei fatti è il giudice competente per territorio e non uno qualsiasi. A sostenerlo è la Corte Costituzionale, allorquando ha stabilito, in ossequio all'art. 25 della Costituzione , che ogni vicenda penale deve essere preliminarmente valutata dal Pubblico Ministero competente per territorio [8]

A questo punto vien da porsi due domande: perché il Tar non ha preso alcuna posizione su tale questione di rilevanza costituzionale e contestualmente principio generale del processo amministrativo? Perché vi è stata una "scarsa attività difensiva dell'Amministrazione"?

Per rispondere -almeno parzialmente- a tali interrogativi, bisogna considerare due profili: il rapporto tra legalità costituzionale e disciplina militare, e la presenza nel nostro ordinamento del "giudice nell'amministrazione".

"ad una disciplina militare che, in deroga ai principi costituzionali, rimane svincolata al principio di legalità, … perché si ritiene … che tale circostanza sia la più idonea a garantire la "massima coesione e neutralità" dei corpi militari. La disciplina militare, tuttavia, non è di per sé un valore assoluto, ma è -e deve rimanere- lo strumento per raggiungere un fine: la coesione interna e la neutralità dei corpi militari; altrimenti la disciplina, da strumento di coesione si trasformerebbe in mezzo di separazione dei militari dalla società civile [9]". Per quanto riguardo il rapporto tra Costituzione e disciplina militare, si assiste ancora una voltaaltrimenti

"Alcuni magistrati amministrativi -talvolta in posizione di fuori ruolo- hanno incarichi presso i gabinetti e gli uffici legislativi dei Ministeri ed anche nella segreteria della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri, altri invece provengono direttamente della pubblica amministrazione. … «Secondo quanto diramato dallo stesso Ministero della difesa, in Italia viene respinto il 95 per cento dei ricorsi proposti dai militari. …» Invece, per quanto riguarda il ruolo del giudice amministrativo nel nostro sistema, più volte è stato proposto di devolvere tutta la giurisdizione del pubblico impiego -militari compresi- al giudice ordinario, per i seguenti motivi: [10] ".

Una tale percentuale la dice lunga sui veri motivi per cui una certa corrente di pensiero, anzi d'interessi, stia spingendo in Parlamento , e non solo, affinché la legge sui sindacati militari sottragga la giurisdizione per le condotte antisindacali al suo giudice naturale, il giudice del lavoro, per affidarla al giudice amministrativo. Ma questo è un altro discorso che esula dalla presente trattazione.

In conclusione, si augura ad Arnoldo di avere la stessa fortuna di un celebre mugnaio tedesco del 1700 che portava il suo stesso nome.

Dopo alterne vicende, il mugnaio trovò un giudice a Berlino che soddisfò la sua domanda di giustizia.

"costituzionalmente più sensibile" rispetto a determinate questioni, considerato che il caso in disamina e le questioni richiamate nelle precedenti note sono caratterizzati tutti da uno stesso filo conduttore: quando si tratta di "orientare costituzionalmente" la disciplina militare, il Giudice Amministrativo è maggiormente portato a leggere i principi costituzionali con gli occhi del diritto amministrativo, piuttosto che leggere gli istituti del diritto amministrativo con la prospettiva della [11]. Speriamo che anche Arnoldo trovi a Roma un giudicerispetto a determinate questioni, considerato che il caso in disamina e le questioni richiamate nelle precedenti note sono caratterizzati tutti da uno stesso filo conduttore: quando si tratta di "orientare costituzionalmente" la disciplina militare, il Giudice Amministrativo è maggiormente portato a leggere i principi costituzionali con gli occhi del diritto amministrativo, piuttosto che leggere gli istituti del diritto amministrativo con la prospettiva della Costituzione

Cleto Iafrate

Arnoldo nota un dettaglio di non poco conto, che lo seguirà durante tutto l'iter processuale, si accorge che chi dovrebbe condurre le indagini non è competente per territorio. In altre parole, chi lo sta perseguendo, invece che mandare le carte a chi è deputato a svolgere gli accertamenti a suo carico, si ritiene legittimato a proseguire le indagini e le porta a termine, al fine di fare iniziare un processo contro di lui.