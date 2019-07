Processo Tributario Telematico: i chiarimenti del Ministero

La notificazione degli atti, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Tale obbligo sorge per i giudizi di primo e secondo grado instaurati con ricorsi/appelli notificati a decorrere dal 1° luglio 2019, mentre resta facoltativa per i ricorsi/appelli notificati entro il 30 giugno 2019.

La Circolare, in caso di notifica di un atto introduttivo del giudizio, consiglia di inserire nell'oggetto la dicitura "notificazione ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92" e indicare nel corpo del messaggio:

Tali principi vengono ritenuti applicabili anche al processo tributario, con la conseguenza che la notifica eseguita tra le ore 21 e le ore 24 del giorno di scadenza si perfeziona, e si considera dunque tempestiva , per il notificante, se entro le ore 23,59 di quel giorno è generata la ricevuta di accettazione, mentre è solo per il destinatario che opera il differimento al giorno successivo del momento perfezionativo della notifica stessa.

In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale la norma "nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta".

Le notifiche degli atti del processo tributario alla controparte tramite PEC, si legge nella Circolare, possono essere effettuate 24 ore su 24 , tutti i giorni dell'anno inclusi i festivi. Sul punto, il Ministero ricorda anche il recente intervento con cui la Corte Costituzionale (sent. n. 75/2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del D.L. 179/2012 (riguardante la giustizia digitale nel processo civile) nella parte in cui, richiamando le disposizioni dell'art. 147 c.p.c., stabiliva che "le notificazione degli atti non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.00".

Qualora non risulti possibile il deposito telematico delle ricevute PEC ovvero non si possa fornire la prova della notifica delle stesse, i difensori della parte privata, ivi compresi i dipendenti degli enti impositori e della riscossione, potranno estrarre copia su supporto analogico dell'originale messaggio di PEC inviato, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, attestandone la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte.

I dati e i documenti digitali trasmessi attraverso la piattaforma, verranno acquisiti nel SIGIT per la successiva gestione dell'iter processuale a beneficio di tutti gli operatori del processo. Il processo tributario telematico si caratterizza per il fatto che ilavviene, previa registrazione e acquisizione delle credenziali di accesso, mediante upload dei file direttamente sulla piattaforma.

Le parti processuali - contribuenti, difensori, professionisti, enti impositori, società o concessionari della riscossione - per poter utilizzare le funzionalità del deposito degli atti nel processo tributario telematico , dovranno, prioritariamente, registrarsi al PTT ed essere autorizzati all'accesso SIGIT. Si ricorda che per poter effettuare la registrazione è necessario il possesso di una firma digitale CADES (CMS Advanced Electronic Signature) e un indirizzo PEC.

In seguito all'adozione di tale decreto, i termini di prescrizione e decadenza che scadono durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui il medesimo decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Quanto alla regole tecniche di redazione degli atti processuali che si intende depositare con modalità telematiche, la Circolare richiama l'art. 10 del D.M. 4 agosto 2015, come novellato dal decreto del Direttore Generale delle Finanze del 28 novembre 2017.

Quanto agli atti principali, si legge nel provvedimento, gli stessi devono essere nativi digitali, redatti con un programma di videoscrittura e, senza procedere a stampa o scansione, avere una serie di requisiti. Dovrà trattarsi di un file in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, privo di elementi attivi (macro e campi variabili) e senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia (non è ammessa la copia per immagine.

La dimensione massima per ogni singolo documento informativo sarà pari a 10 MB e, qualora superata, il documento dovrà essere suddiviso in più file. Il numero massimo di file che si possono trasmettere per ogni singolo invio, comprensivo di atti e documenti allegati, è pari a 50.

Per quanto riguarda i documenti informatici allegati all'atto principale, per i quali è ammessa anche la scansione in formato immagine di documenti analogici, i relativi file dovranno essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, ovvero TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità fax).

Firma digitale PADES e CADES

Il file, inoltre, dovrà essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale. La firma digitale ammessa dal PTT è quella CADES (CMS Advanced Electronic Signature), tuttavia, si evidenzia come la Cassazione, in applicazione dei principi comunitari, abbia equiparato la valenza giuridica della firme PADES e CADES, ritenute entrambe valide ed efficaci (cfr. SS.UU. Cass. 10266/2018).

nche il deposito di file sottoscritti con firma PADES (PDF Advanced Electronic Signature) che non aggiunge alcuna estensione al nome del file ma consente di firmare digitalmente esclusivamente file in formato ".pdf". Pertanto, dal 6 luglio 2019 il sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT) consentirà a(PDF Advanced Electronic Signature) che non aggiunge alcuna estensione al nome del file ma consente di firmare digitalmente esclusivamente file in formato ".pdf".

Si ricorda che alcune prodotti di firma PADES possono modificare il nome del file aggiungendo il suffisso "signed.pdf". In tal caso, il documento con la firma PADES può essere visualizzato nel formato originale utilizzando il software libero di "Adobe Acrobat Reader".