Equo compenso: scendono in campo le Regioni

È stata la Toscana a fare da apripista lo scorso 6 marzo, approvando in una delibera delle linee guida volte a "dare applicazione al principio dell'equo compenso, definendo regole certe, uniformi e valide per numerose categorie di lavoratori". Regole destinate sia agli uffici regionali che agli enti controllati dalla Regione stessa con riferimento alle prestazioni professionali.

A metà agosto, anche la Sicilia ha emanato una delibera volta a garantire ai lavoratori autonomi un compenso commisurato alla quantità e qualità della professione svolta, e conforme ai parametri ministeriali.

Puglia, nella seduta dello scorso 27 marzo, ha deliberato in materia di La Giunta Regionale della, nella seduta dello scorso 27 marzo, ha deliberato in materia di equo compenso clausole vessatorie , ma si è limitata a disciplinare il conferimento e la remunerazione dei soli incarichi ai legali.

In accordo con gli Ordini Forensi della Puglia, la Regione ha stabilito che il compenso da pattuire in sede di conferimento dell'incarico debba essere determinato applicando i parametri medi vigenti al momento del conferimento dell'incarico, come previsti dal d.m. n. 247/2012 (attualmente d.m. n. 55/2014 ed eventuali successivi decreti integrativi o modificativi), ragionevolmente decurtati del 50%.

Anche la Calabria ha aperto all'equo compenso lo scorso 31 luglio 2018 approvando una legge di tutela del compenso professionale. Questa, tuttavia, non ha coinvolto i compensi per gli incarichi conferiti dalla Regione o dagli enti controllati, bensì, ha dettato "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati" per scopi di contrasto all'evasione fiscale.

Equo compenso: il supporto delle associazioni e della magistratura

Lo scorso 27 aprile, il Consiglio Nazionale Forense "ha istituito presso di sé il nucleo di monitoraggio sulla corretta applicazione dell'equo compenso da parte dei clienti forti e dei parametri da parte dei giudici: lo scopo è quello di contribuire, insieme a tutti i soggetti a vario titolo interessati, alla virtuosa applicazione delle fonti normative richiamate, ciò iniziando da una sistematica raccolta di dati".

Il presidente Andrea Mascherin confida che "i Consigli dell'Ordine degli Avvocati possano procedere a livello territoriale a organizzare analoghi centri di osservazione e a inoltrare al Cnf i dati così raccolti dagli iscritti e dagli uffici giudiziari, con i quali ultimi si auspica vengano strutturate idonee forme di collaborazione".

Anche la magistratura dimostra particolare attenzione nei confronti della corretta applicazione della normativa sull'equo compenso: risale al mese scorso, ad esempio, la decisione con cui il TAR di Catanzaro ha contestato la legge speciale di gara utilizzata dal Comune per l'affidamento dell'incarico per la redazione del nuovo piano strutturale comunale.