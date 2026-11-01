Arenula70, il nuovo giornale del Ministero della Giustizia

Restyling grafico, nuove rubriche e maggiore attenzione al rapporto con cittadini e operatori della giustizia. Così il Ministero della Giustizia rinnova la propria informazione istituzionale con Arenula70, la nuova testata giornalistica destinata a prendere il posto di Gnewsonline. La novità è stata resa nota dallo stesso Ministero attraverso un articolo pubblicato il 21 ottobre 2026.

Il progetto punta a rinnovare la veste grafica e l'organizzazione dei contenuti, mantenendo al centro le notizie sulla giustizia e ampliando gli spazi dedicati agli approfondimenti, alla comunicazione interna e al dialogo con i cittadini.

Una nuova veste per l'informazione sulla giustizia

Il nome Arenula70, precisa via Arenula, richiama l'indirizzo simbolo del Ministero della Giustizia e accompagna una revisione dell'impostazione editoriale della testata. Nella presentazione, si spiega che il restyling nasce dall'esigenza di adeguare il giornale ai cambiamenti del panorama informativo, rendendo più immediata la consultazione delle notizie e più chiaro il percorso di lettura.

La nuova impostazione prevede un aggiornamento della veste grafica e fotografica, con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale per rendere la homepage più selettiva e distinguere con maggiore chiarezza le notizie dagli approfondimenti.

L'obiettivo dichiarato è rafforzare il rapporto con lettori, utenti e cittadini, senza trascurare le esigenze degli operatori del settore: magistrati, avvocati, docenti di diritto e personale dell'amministrazione penitenziaria.

Le novità: dalla «Stanza del Ministro» agli approfondimenti

Tra le principali novità annunciate figura la «Stanza del Ministro», uno spazio nel quale il Guardasigilli e, di volta in volta, i dirigenti del Ministero potranno approfondire temi e questioni suggeriti dai lettori.

Il nuovo giornale ospiterà inoltre rubriche di approfondimento culturale, anche con un taglio divulgativo, e un «lessico famigliare» dedicato alle parole della giustizia, pensato per rendere più accessibili termini e concetti del linguaggio giuridico.

Sono previste anche corrispondenze dai dipartimenti e dagli uffici di diretta collaborazione del Ministero, oltre a contenuti video dedicati a convegni, conferenze, discorsi pubblici e temi collegati al mondo della giustizia. Spazio, infine, al resoconto degli incontri e degli eventi internazionali, mentre una sezione specifica sarà riservata al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap), con l’intento di dare voce alla Polizia penitenziaria e ai detenuti, attraverso le associazioni e le iniziative trattamentali.

Arenula70 e Giustizia.it, due funzioni distinte

La presentazione chiarisce anche la distinzione tra la nuova testata e Giustizia.it, il portale istituzionale del Ministero. I due strumenti avranno funzioni differenti: il sito ufficiale continuerà a essere il punto di riferimento per i contenuti tecnici e i servizi istituzionali, mentre Arenula70 si concentrerà sull'informazione giornalistica, sulle notizie quotidiane e sugli approfondimenti.

Arenula70 si presenta, dunque, come un progetto di rinnovamento dell'informazione del Ministero della Giustizia, con l'ambizione di coniugare notizie, approfondimenti e maggiore accessibilità dei contenuti.

“Il completo casual, seppur, paradossalmente, sartoriale, delle notizie quotidiane - conclude l’articolo -. Un perfettibile work in progress”.