“La Previdenza Forense” approda al digitale

La storica rivista La Previdenza Forense diventa interamente digitale. A renderlo noto è Cassa Forense, con un articolo pubblicato il 26 ottobre 2026 su CFnews.it. La novità riguarda le modalità di distribuzione del periodico, che dal prossimo numero sarà trasmesso agli iscritti attraverso una nuova newsletter, con accesso diretto agli articoli.

La transizione al digitale punta a rendere la consultazione più immediata e accessibile, in linea con il percorso di modernizzazione dei servizi promosso da Cassa Forense.

Newsletter e accesso diretto agli articoli

Con il nuovo sistema, gli iscritti riceveranno la rivista tramite una newsletter dedicata. Sarà sufficiente cliccare sui titoli per accedere direttamente ai contenuti degli articoli, senza dover consultare necessariamente il periodico nella sua versione integrale.

La digitalizzazione non comporterà, tuttavia, comunica la Cassa, la rinuncia alla possibilità di consultare la pubblicazione completa. L'intero fascicolo resterà infatti disponibile in formato PDF sul sito ufficiale della rivista La Previdenza Forense, dove sarà possibile leggerlo, scaricarlo e stamparlo.

Sul portale continuerà a essere consultabile anche l'archivio dei numeri già pubblicati, consentendo agli iscritti di accedere alle edizioni precedenti.

La transizione digitale di Cassa Forense

Il passaggio alla distribuzione digitale si inserisce nel più ampio percorso di transizione tecnologica intrapreso da Cassa Forense per migliorare i servizi destinati ai propri iscritti.

Come evidenziato dall’ente previdenziale, gli obiettivi della novità sono accessibilità, immediatezza e sostenibilità. La trasformazione di La Previdenza Forense rappresenta, dunque, un cambiamento nelle modalità di diffusione dell'informazione previdenziale rivolta agli avvocati, con l'obiettivo di rendere i contenuti più facilmente raggiungibili e fruibili attraverso gli strumenti digitali.