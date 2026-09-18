Screenshot WhatsApp: quando vale come prova

Uno screenshot di una conversazione WhatsApp può essere utilizzato nel processo penale quando viene prodotto da uno dei soggetti che ha partecipato alla conversazione e intende servirsene per tutelare un proprio diritto. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di cassazione penale n. 24803/2026.

La pronuncia affronta il rapporto tra riservatezza delle comunicazioni e utilizzabilità processuale dei messaggi digitali, chiarendo che la protezione della segretezza non impedisce, in determinate condizioni, al destinatario di documentare il contenuto della comunicazione ricevuta.

La chat prodotta dal destinatario

Secondo il principio affermato dalla Cassazione, la situazione è diversa quando i messaggi vengono acquisiti da un soggetto estraneo alla conversazione rispetto al caso in cui siano invece consegnati all'autorità giudiziaria da uno degli interlocutori.

Chi riceve un messaggio può infatti conservarne il contenuto e, qualora sussista una concreta esigenza di tutela giudiziaria, produrlo nel procedimento. In questa prospettiva, lo screenshot costituisce una rappresentazione della comunicazione alla quale il destinatario ha direttamente partecipato.

Non è quindi necessario equiparare automaticamente la produzione della chat da parte di un interlocutore a un'attività di intercettazione o di acquisizione occulta di una comunicazione altrui.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda riguardava un procedimento penale nel quale erano contestate condotte persecutorie e la violazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tra gli elementi valutati nel procedimento vi erano messaggi inviati attraverso sistemi di messaggistica istantanea. Le conversazioni erano state documentate tramite screenshot messi a disposizione dalla persona che le aveva ricevute.

La difesa aveva contestato l'utilizzabilità di tali elementi, sostenendo che, trattandosi di comunicazioni private, sarebbero state necessarie modalità di acquisizione più rigorose e verifiche direttamente effettuate sul dispositivo.

La questione è stata quindi esaminata anche sotto il profilo della natura della comunicazione digitale e delle modalità con cui il relativo contenuto era entrato nel procedimento.

Privacy e tutela giudiziaria

La decisione si inserisce nel delicato rapporto tra diritto alla riservatezza e diritto di difendersi in giudizio.

La riservatezza della corrispondenza non può essere interpretata in modo tale da impedire sempre e comunque al destinatario di utilizzare una comunicazione ricevuta per dimostrare un fatto rilevante in sede giudiziaria.

Il punto centrale è rappresentato dalla finalità dell'utilizzo. La produzione della conversazione nell'ambito di un procedimento, quando è collegata alla necessità di tutelare un proprio diritto, è cosa diversa dalla divulgazione indiscriminata del contenuto della chat.

Lo screenshot non è una prova senza limiti

Il riconoscimento dell'utilizzabilità della conversazione non significa che ogni screenshot possa essere considerato automaticamente attendibile o utilizzato senza alcuna verifica.

Occorre distinguere, infatti, tra la possibilità di produrre la comunicazione e la successiva valutazione del suo contenuto, della provenienza e dell'effettiva rilevanza ai fini della decisione.

Inoltre, la possibilità di utilizzare una chat in giudizio non autorizza la diffusione del suo contenuto al di fuori delle esigenze processuali. La tutela della riservatezza continua a rilevare quando la comunicazione viene divulgata per finalità estranee alla tutela di un diritto o con modalità non giustificate dallo scopo perseguito.

Le comunicazioni digitali nel processo penale

La pronuncia conferma l'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche nell'accertamento dei fatti.

Messaggi, conversazioni e altri contenuti digitali possono documentare comportamenti che si sviluppano anche esclusivamente attraverso strumenti telematici. Ciò assume particolare rilievo nei procedimenti riguardanti condotte reiterate o invasive realizzate tramite servizi di messaggistica.

La modalità digitale della comunicazione, pertanto, non esclude di per sé la possibilità che il suo contenuto venga sottoposto all'esame dell'autorità giudiziaria.

Il principio espresso dalla Cassazione può essere così sintetizzato: la segretezza della comunicazione tutela il rapporto comunicativo da indebite intrusioni, ma non impedisce necessariamente a chi ne è destinatario di conservarne e produrne il contenuto quando ciò sia funzionale alla tutela di un diritto in sede giudiziaria.