Trust e tutela dei patrimoni, nasce a Roma l'European Trust Institute

Nasce a Roma l’European Trust Institute, nuova associazione nazionale dedicata alla ricerca, allo studio e all’approfondimento del trust e degli strumenti giuridici di tutela e pianificazione del patrimonio.

L’Assemblea costituente, riunitasi nella Capitale, ha formalmente dato vita all’Istituto ed eletto alla Presidenza Nazionale l’Avv. Matteo Santini, tra i professionisti maggiormente impegnati in Italia nello studio del trust, della tutela patrimoniale e delle loro applicazioni nell’ambito del diritto di famiglia e successorio.

La nascita dell’European Trust Institute segna l’avvio di un progetto scientifico e culturale di respiro nazionale ed europeo, concepito per riunire alcune delle più qualificate professionalità provenienti dal mondo dell’avvocatura, della magistratura, del notariato, dell’università e delle professioni economico-finanziarie.

Al centro dell’attività dell’Istituto vi saranno il trust, la protezione dei patrimoni familiari e imprenditoriali, la pianificazione successoria, il passaggio generazionale, la tutela delle persone fragili e, più in generale, l’evoluzione degli strumenti attraverso i quali il diritto contemporaneo è chiamato a rispondere alle nuove esigenze delle famiglie e delle imprese.

L’obiettivo è ambizioso: creare un centro permanente di studio e di alta formazione, capace non soltanto di approfondire gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, ma anche di favorire il dialogo tra studiosi, professionisti e istituzioni e di contribuire alla diffusione di una cultura sempre più rigorosa e specialistica della tutela patrimoniale.

L’European Trust Institute promuoverà convegni nazionali e internazionali, corsi di alta formazione, tavole rotonde, studi, ricerche, pubblicazioni scientifiche e momenti di confronto interdisciplinare, con particolare attenzione all’evoluzione della giurisprudenza italiana ed europea.

MATTEO SANTINI ALLA GUIDA DELL’ISTITUTO

A guidare la nuova realtà sarà l’Avv. Matteo Santini, eletto Presidente Nazionale dall’Assemblea costituente.

Avvocato e studioso da anni impegnato nelle tematiche del trust, della protezione del patrimonio, delle successioni e del diritto di famiglia, Santini ha promosso e diretto numerose iniziative scientifiche e formative, favorendo il confronto tra magistrati, accademici e professionisti su alcuni dei temi più complessi e attuali del diritto patrimoniale.

«La nascita dell’European Trust Institute rappresenta l’inizio di un progetto nel quale crediamo profondamente – ha dichiarato il Presidente Nazionale, Avv. Matteo Santini –. Vogliamo creare un luogo libero e autorevole di studio e confronto, nel quale le migliori competenze possano incontrarsi e contribuire all’evoluzione della cultura giuridica in materia di trust e tutela patrimoniale».

«Le trasformazioni della famiglia, la crescente complessità dei patrimoni e delle attività imprenditoriali e la necessità di assicurare un ordinato passaggio generazionale – ha aggiunto Santini – impongono oggi al giurista di conoscere strumenti sempre più sofisticati. Il trust, quando correttamente utilizzato, costituisce uno degli istituti di maggiore interesse. Il nostro compito sarà studiarlo con rigore, senza semplificazioni, mettendo ricerca scientifica e formazione al servizio dei professionisti e dei cittadini».

DA ROMA UN PROGETTO CON VOCAZIONE EUROPEA

Non è casuale la scelta di Roma quale luogo di nascita dell’Istituto. Dalla Capitale prende avvio un progetto che, pur mantenendo una forte presenza sul territorio nazionale, guarda sin dalla sua costituzione alla dimensione europea e internazionale del trust.

L’intenzione è quella di costruire progressivamente una rete di studiosi e professionisti e di favorire il confronto tra le differenti esperienze giuridiche, creando occasioni di collaborazione con università, istituzioni e realtà scientifiche italiane e straniere.

La costituzione dell’European Trust Institute arriva inoltre in una fase nella quale il tema della protezione e trasmissione della ricchezza familiare e imprenditoriale è divenuto centrale. Il passaggio generazionale nelle imprese, la programmazione successoria, la tutela dei beneficiari più fragili e la necessità di prevenire conflitti familiari richiedono competenze sempre più specialistiche e multidisciplinari.

È su questo terreno che il nuovo Istituto intende costruire la propria identità.

Ricerca scientifica, alta formazione e confronto tra le migliori professionalità saranno i tre pilastri dell’attività dell’European Trust Institute.

Con l’elezione dell’Avv. Matteo Santini alla Presidenza Nazionale e l’insediamento degli organi associativi prende dunque ufficialmente il via, da Roma, una nuova realtà nel panorama giuridico italiano, con l’ambizione di diventare negli anni uno dei principali punti di riferimento per lo studio del trust e della tutela del patrimonio.