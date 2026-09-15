Esame avvocato 2026: date e prove

È ufficiale il calendario dell’esame di abilitazione forense 2026. Le prove scritte si terranno il 15 e 16 dicembre, mentre le domande potranno essere inviate online dal 1° ottobre all’11 novembre.

Le prove previste

L’esame comprende due elaborati scritti e un colloquio orale.

I candidati dovranno redigere un parere motivato e un atto giudiziario, scegliendo le materie tra diritto civile, penale e amministrativo. Per ogni scritto sono disponibili sette ore e sarà possibile utilizzare codici annotati con la giurisprudenza.

L’orale prevede la discussione di un caso pratico, quesiti di diritto sostanziale e processuale e una domanda su ordinamento, deontologia e previdenza forense.

Requisiti e valutazione

La domanda si presenta tramite la piattaforma del Ministero della Giustizia, con identità digitale e pagamento PagoPA. Chi deve ancora terminare la pratica professionale può dichiararlo secondo le condizioni previste dal bando.

Per accedere all’orale occorrono almeno 18 punti in ciascuno scritto. L’abilitazione richiede almeno 90 punti complessivi all’orale e 18 punti in ogni prova.

Sono previste misure specifiche per i candidati con DSA certificati.

Il decreto ministeriale 3 settembre 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2026. Per tutti i dettagli è necessario consultare il bando integrale.