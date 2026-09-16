Compensazione pecuniaria per volo cancellato per sciopero controllori di volo

1. Il diritto del passeggero aereo alla compensazione pecuniaria in caso di volo cancellato

Il legislatore europeo ha avuto il grande merito di introdurre nel 2004 il Regolamento 261, con il quale è andato a colmare la disparità di trattamento tra vettore e passeggero aereo in caso di disservizio posto in essere dal professionista a danno del consumatore.

In particolare, il Regolamento CE 261/04 ha preso in considerazione tre dei principali disservizi che possono essere patiti da un passeggero aereo in caso di trasferimento tramite aeromobile: cancellazione, ritardo e negato imbarco per sovraprenotazione dei posti a bordo dell'aereo (overbooking).

In tutti e tre i casi il legislatore, unitamente alle proverbiali interpretazioni rese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza Sturgeon del 2009 e Nelson del 2012), ha riconosciuto il diritto del passeggero aereo ad ottenere dal vettore una compensazione pecuniaria in caso di verificazione di uno dei disservizi contemplati dal Regolamento.

La compensazione è un risarcimento forfettario che ha il fine di ristorare il passeggero della perdita di tempo patita a causa della cancellazione del volo, del ritardo del volo all'arrivo di 3 o più ore, del negato imbarco sul volo per overbooking.

Il valore della compensazione pecuniaria varia a seconda della lunghezza della tratta del volo: euro 250,00 per tratte inferiori a 1.500 chilometri; euro 400,00 per tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri; euro 600,00 per tratte superiori a 3.500 chilometri. La lunghezza della tratta deve essere misurata secondo il metodo ortodromico.

Il diritto alla compensazione pecuniaria per volo cancellato sorge nel momento in cui il volo non viene effettuato e il passeggero viene a conoscenza di questa mancata effettuazione meno di 14 giorni prima rispetto alla data di partenza programmata del volo.

Il passeggero non ha diritto alla compensazione pecuniaria se il volo è stato cancellato a causa di una "circostanza eccezionale". Ma cosa intendiamo con quest'ultima espressione" Dobbiamo dire che essa è presente all'articolo 5 del Regolamento CE 261/04, ma il legislatore non ha fornito un elenco tassativo delle fattispecie che rientrano in tale categoria di eventi non controllabili dalla compagnia aerea.

Tralasciando le numerose sentenze rese sia dalla Corte di Cassazione che dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito a quali sono i casi di circostanza eccezionale, in questo scritto ci concentriamo sulla questione dello sciopero, quale circostanza spesso invocata dalla compagnie aeree per andare esenti dal pagamento della compensazione pecuniaria in caso di volo cancellato.