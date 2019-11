Facebook lancia Pay

Accantonato "Libra", la novità si chiama "Facebook Pay"

La società guidata da Mark Zuckerberg aveva distratto tutti con Libra, la moneta virtuale ancorata a panieri di beni e valute, basata sul blockchain, ma in realtà, e lo dimostrano i fatti, il suo obiettivo era un altro. Pay funzionerà su WhatsApp, Messenger e Instagram, oltre che su Facebook stessa. Lo ha annunciato la società californiana, con un post ufficiale sul blog dell'azienda a firma di Deborah Liu, VP di Facebook per commercio e mercato.

A chi è destinato "Pay"?

La piattaforma per i pagamenti digitali di Facebook è destinata agli utenti che usano l'ecosistema di app, quindi Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp. I creatori assicurano che «offrirà alle persone un'esperienza di pagamento comoda, sicura e coerente» tra tutte le applicazioni. Il debutto della piattaforma è previsto questa settimana negli Stati Uniti, per poi allargarsi ad altri Paesi. E potrà essere utilizzato per fare acquisti, effettuare donazioni o trasferire denaro.

Pay renderà semplici le transazioni

La promessa che fa la vice presidente Liu è che «Pay renderà queste transazioni più semplici e fornirà un'esperienza di pagamento comoda, sicura e unificata». Pay si basa su infrastrutture finanziarie e su partnership già esistenti. Il servizio inoltre supporterà la maggior parte delle principali carte di credito e debito, anche PayPal. Per utilizzare Facebook Pay, sarà necessario aggiungere il metodo di pagamento dalle impostazioni dell'applicazione oppure sceglierlo quando si effettua un pagamento.