Ferragosto 2019: autovelox e tutor dove sono?

Dal sito della Polizia di Stato le postazioni fisse degli autovelox e le tratte in cui sono presenti i Tutor per un Ferragosto nel rispetto dei limiti

di Annamaria Villafrate - Anche a Ferragosto gli autovelox continueranno a fare il loro lavoro, per rilevare il superamento dei limiti di velocità e scongiurare i sinistri causati dalle condotte dei conducenti più spericolati sulle autostrade italiane. Sul sito della Polizia di Stato è possibile verificare, prima della partenza, le postazioni fisse degli autovelox e le tratte in cui sono presenti i tutor, con l'invito agli automobilisti a moderare l'andatura e a rispettare i limiti, per non rovinarsi le vacanze e magari non rovinarle a qualcun altro.

Postazioni fisse con misuratori di velocità sulle Autostrade

Qui elencate le postazioni fisse dei misuratori di velocità sulle Autostrade del territorio italiano:

Piemonte Traforo del Frejus T4 interno galleria Francia Italia Bardonecchia Torino;

Veneto A4 Torino - Trieste km. 423+850 Ovest Noventa di Piave VE; km. 417+900 Ovest Meolo VE; km. 406+950 Est Quarto d'Altino VE; km. 417+350 Est Meolo VE;

Toscana A1 Milano - Napoli km. 305+500 Nord Bagno a Ripoli FI; km. 362+500 Sud Civitella in Val di Chiana AR; Firenze - Pisa Nord A 11 km. 35,500 Ovest Serravalle Pistoiese PT; Livorno - Rosignano A12 km. 196+500 Nord, km. 200+500 Sud Rosignano Marittimo LI; A15 Parma - La Spezia km. 53+000 Nord Berceto PR;

Marche Bologna - A14 Taranto km. 154+060 Sud Pesaro PU; km 254+340 Nord Potenza Picena MC; km 290+540 Nord Campofilone FM, Ascoli - Mare Ra 11 km 03+800 Est Ascoli Piceno AP;

Campania Avellino - RA2 Salerno km. 17+015 Sud Montoro AV;

Umbria RA6 Raccordo Autostradale Bettolle - Perugia km 57+050 Est Perugia PG;

Puglia Bologna - A14 Taranto km 683+397 Sud Bitritto BA; km 689+715 Nord Sannicandro di Bari BA.

I tratti di autostrada in cui sono presenti i Tutor

Il controllo della velocità tramite tutor si estende per 420 km di autostrada e comprende le seguenti tratte: