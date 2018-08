Ferragosto, autovelox e tutor dove sono?

Ecco l'elenco delle postazioni fisse con misuratori di velocità sulle autostrade e i tratti di strada interessati al nuovo sistema SICVe-PM

di Gabriella Lax - In azione anche a Ferragosto tutor e autovelox per limitare la velocità delle auto e per garantire agli automobilisti la circolazione in sicurezza, in giornate come quelle da bollino nero in cui il traffico diventa infernale.

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Così da invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti.

Postazioni fisse sulle Autostrade nella disponibilità della Polizia Stradale

Ecco elencate le postazioni fisse con misuratori di velocità sulle autostrade: Piemonte, T4 Traforo del Frejus, interno galleria direzione Francia Italia. Lombardia: A4, Torino Trieste, km 183+650, direzione est. Veneto, Torino Trieste (Passante di Mestre) km: 394+630, 385+920 (direzione est e ovest); 394 + 630; Toscana: A1 Milano Napoli, direzione Nord km 305+500; A11 Firenze Pisa Nord km 02 dir ovest, 62+360 dir. Est; A15 Parma La Spezia, km 53 dir nord; Raccordo autostradale Siena Firenze: km 0,4 + 100 dir. Nord; km 12+500 dir. Nord; 15+ 600 dir. Sud; 15 +700 dir nord; 21+ 200 dir Sud. Marche: A 14, Bologna Taranto km 154+060 sud; 198+ 300 nord; 199+750 sud; 240+350 nord; 290 +540 nord.Umbria: RA 6: Raccordo autostradale Bettolle – Perugia, km 57+0,50 est; Puglia A14, Bologna Taranto: km 683+397 dir sud; 689+715 nord; 715+174 dir nord

SICVe-Pm, i tratti dove sono presenti i tutor

Ecco, invece, i tratti di strada interessati dai nuovi tutor (sistema SICVe-PM): Reggio Emilia-Campegine e Campegine-Parma; Albisola-Celle Ligure e Celle Ligure-Albisola; Valle del Rubicone-Cesena; Faenza-Forlì; Cesena-Valle del Rubicone e Valle del Rubicone-Rimini nord; Firenzuola-Badia e Badia-Fiorenzuola; All. Dir. Roma nord-Ponzano Romano; Ponzano Romano-Magliano Sabina; Magliano Sabina-Orte; San Vittore-Cassino; Cassino-Pontecorvo; Colleferro-Valmontone; All. Dir. Roma sud-Colleferro; San Vittore-Caianello; Baiano-Avellino ovest; Avellino ovest-Baiano; Sarno-Palma Campania; Allacciamento A1/A30-Nola.

Autostrade, i limiti di velocità

Se non disposto diversamente, il limite di velocità in autostrada, si ricorda, è di 130Km/h. In caso di pioggia il limite massimo scende a 110 Km/h. Sulle strade extraurbane principali 110 chilometri orari che scendono a 90 in caso di maltempo. Sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari. In città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.