Buoni pasto a rischio per migliaia di lavoratori statali

Tuttavia, Consip si è vista costretta a risolvere la convenzione in Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia e Lazio a causa del "reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali" da parte di Qui!.

In particolare, a partire da gennaio 2018, erano state trasmesse a Consip e alle amministrazioni utilizzatrici molteplici segnalazioni di disservizi per la mancata spendibilità dei buoni emessi da Qui!Group.

Le segnalazioni hanno fatto scattare verifiche ispettive sistematiche da parte di Consip, sia presso gli esercizi convenzionati (verifiche sulla spendibilità) sia sul rispetto degli impegni assunti in sede di offerta circa la percentuale massima di commissione e i termini di pagamento agli esercenti (verifiche sul rimborso agli esercenti).

Entrambe le attività hanno avuto esito negativo per il fornitore, evidenziando un numero di non conformità di gran lunga superiore al limite massimo ammesso. Alla luce di tali risultanze, Consip sha dovuto procedere con la risoluzione della convenzione stipulata con Qui!Group alla luce del reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

La situazione, in realtà, era spinosa già da molto prima che intervenisse la controllata del Ministero dell'Economia e delle Finanze: lo scorso dicembre, ad esempio, il sindacato UGL aveva denunciato la sempre maggiore inspendibilità dei ticket Qui! che venivano rifiutati dagli esercenti o accettati solo per il 50% dell'importo speso.

piano di azioni straordinario finalizzato a rendere disponibili, nel più breve tempo possibile, gli strumenti per acquisire una nuova fornitura di buoni pasto, è probabile che per l'operatività delle soluzioni proposte sia necessario comunque attendere diversi mesi. Nonostante Consip abbia comunicato di stare già lavorando a un

Nel frattempo sono a rischio i buoni pasto di migliaia di lavoratori statali per cui i ticket sono un diritto per contratto e una risorsa su cui contare: non solo, quindi, non è chiaro cosa accadrà nei prossimi mesi ai ticket, ma quelli già erogati, poiché rifiutati dagli esercenti, potrebbero di fatto non avere più alcun valore ed essere carta straccia.

Come ha spiegato Salvatore Chiaramonte, segretario nazionale della Funzione pubblica della Cgil "sono più o meno 50-60mila gli statali a essere interessati, ai quali bisogna poi aggiungere i dipendenti degli enti locali e della Sanità". Il segretario stima una penalizzazione di non poco conto per i lavoratori: "Per ogni dipendente pubblico parliamo di almeno 140 euro al mese. Ogni buono è da 7 euro, si lavora in media almeno 20 giorni al mese: il calcolo è facile".

