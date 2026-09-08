Quasi flagranza: quando la polizia può arrestare il sospettato

La polizia può procedere all’arresto in quasi flagranza anche quando non ha assistito direttamente alla commissione del reato. È sufficiente che, subito dopo, accerti elementi concreti e univoci capaci di collegare il soggetto al fatto.

È il principio ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 31889/2025, nella quale viene attribuita particolare importanza alla nozione di “tracce” prevista dall’articolo 382 del Codice di procedura penale.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda riguarda un uomo arrivato al pronto soccorso con una ferita alla schiena. La vittima aveva indicato come responsabile il padre della propria compagna.

Poco dopo, gli agenti intervenuti sul luogo dell’aggressione avevano trovato sangue, le forbici utilizzate per ferire l’uomo e il presunto autore mentre cercava di allontanarsi.

La difesa aveva contestato la legittimità dell’arresto, sostenendo che l'individuazione del responsabile fosse derivata dalle dichiarazioni della persona offesa e non dalla percezione diretta del reato da parte della polizia.

La Suprema Corte non ha accolto questa impostazione.

Che cosa si intende per quasi flagranza

L’articolo 382 c.p.p. distingue la flagranza dalla quasi flagranza.

La prima si verifica quando il soggetto viene sorpreso mentre sta commettendo il reato o immediatamente dopo. La seconda ricorre, tra l'altro, quando la persona viene trovata con oggetti o tracce che consentano di ricollegarla al reato appena commesso.

Secondo la Cassazione, quindi, non è indispensabile che gli operatori abbiano visto l'aggressione. Le informazioni fornite dalla vittima possono costituire il punto di partenza dell'intervento, purché gli agenti riscontrino subito dopo elementi materiali o circostanziali direttamente percepibili e non equivoci.

Tra questi possono assumere rilievo non soltanto gli oggetti collegati al delitto o le lesioni, ma anche le condizioni nelle quali viene trovato il sospettato e, secondo la più recente giurisprudenza, persino il suo comportamento.

Il concetto di “traccia” nella giurisprudenza

Nel tempo la giurisprudenza ha adottato un'interpretazione non restrittiva della nozione di traccia.

Sono stati considerati rilevanti, in diverse decisioni, indumenti o oggetti sporchi di sangue, ferite compatibili con la dinamica del fatto e particolari situazioni immediatamente percepite dagli agenti.

Non ogni elemento, tuttavia, è sufficiente.

La Cassazione ha infatti escluso la quasi flagranza quando il dato raccolto sia ambiguo e richieda una vera e propria attività di valutazione investigativa. La semplice disponibilità di un oggetto compatibile con quello sottratto, ad esempio, non consente automaticamente di affermare che il soggetto abbia commesso il reato.

Il criterio decisivo è dunque la non equivocità del collegamento tra ciò che gli agenti constatano e il delitto appena commesso.

Il limite tra constatazione e attività investigativa

È proprio questo il punto più delicato della questione.

La nozione di traccia può comprendere una pluralità di elementi, considerati anche nel loro insieme. Tuttavia, occorre evitare che la quasi flagranza diventi il risultato di una successiva ricostruzione investigativa.

Nel caso esaminato dalla sentenza n. 31889/2025, la distanza temporale particolarmente breve e la contemporanea presenza di sangue, strumento utilizzato per l'aggressione e tentativo di fuga hanno consentito alla Corte di ritenere integrata la situazione di quasi flagranza.

Resta invece più complesso stabilire il momento in cui una semplice percezione immediata degli elementi si trasformi in un'attività investigativa incompatibile con l'istituto.

Quasi flagranza e flagranza differita non coincidono

La quasi flagranza non deve essere confusa con la cosiddetta flagranza differita.

Quest'ultima consente, nei casi espressamente previsti dalla legge, di procedere all'arresto anche successivamente alla commissione del reato, sulla base di elementi documentali come immagini o registrazioni.

L'istituto è stato introdotto inizialmente in relazione agli episodi di violenza negli stadi e successivamente esteso dal legislatore ad altre fattispecie, tra cui alcune ipotesi di stalking e maltrattamenti, nonché specifiche condotte commesse ai danni del personale sanitario e determinati reati.

La differenza fondamentale è quindi nel presupposto: nella quasi flagranza rilevano le tracce immediatamente percepite dopo il fatto; nella flagranza differita l'arresto può fondarsi, nei casi previsti dalla legge, su una documentazione che consenta di identificare inequivocabilmente l'autore entro il termine stabilito.

Il principio affermato dalla Cassazione

La decisione conferma una lettura ampia, ma non illimitata, della quasi flagranza.

L'intervento della polizia può essere attivato dalle indicazioni della persona offesa senza che ciò renda automaticamente illegittimo l'arresto. È però necessario che, nell'immediatezza, gli agenti acquisiscano elementi concreti, percepibili e non equivoci dai quali emerga il collegamento tra il soggetto e il reato appena commesso.

Il confine resta quello tra la constatazione diretta delle tracce e una successiva attività di ricostruzione investigativa: una distinzione destinata a mantenere rilievo nella futura evoluzione della giurisprudenza.