Online l'elenco delle terme accreditate a cui è possibile richiedere il Bonus

Bonus terme, come richiederlo

È già in uso la piattaforma gestita da Invitalia per consentire la registrazione degli stabilimenti termali che aderiranno al Bonus Terme. Dall'8 novembre invece i cittadini potranno richiedere il contributo agli istituti termali prenotando i servizi.

Ricordiamo che il bonus terme consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali, fino a un massimo di 200 euro a persona. Il bonus è emesso a titolo individuale e pertanto non è cumulabile né cedibile. Va utilizzato nello stesso centro termale presso cui è stato prenotato. Il bonus può essere richiesto ai cittadini maggiorenni residenti in Italia. Ogni cittadino può richiedere il bonus presso uno (e uno solo) degli enti termali accreditati e utilizzarlo solo presso l'ente attraverso cui si è prenotato.

Bonus terme dall'8 novembre

Come fare ad avere il bonus? Servirà inviare una mail di richiesta alla struttura di interesse e sarà la struttura stessa, in caso di risorse disponibili, a richiedere il Bonus per i cittadini e a occuparsi della prenotazione gratuita e comunicare il tutto ai clienti. Il cittadino interessato potrà rivolgersi esclusivamente a uno delle strutture termali accreditate, le uniche abilitate a effettuare la prenotazione. A partire da lunedì 8 novembre poi le strutture invieranno le richieste per il Bonus in ordine cronologico, Invitalia verificherà i requisiti ed emetterà i voucher fino a esaurimento fondi.

Bonus terme, l'elenco delle terme

Le strutture comunicheranno poi ai clienti quali richieste sono state accettate. Si parte dalle 44 del Veneto alle 17 dell'Emilia Romagna alle 15 della Campania fino ad arrivare alla dodici della Toscana. In tutto 117 le stazioni termali dove si può utilizzare il bonus terme. Invitalia pubblica l'elenco da consultare al seguente indirizzo https://bonusterme.invitalia.it/terme-accreditate.html.