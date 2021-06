Appuntamento il 23 giugno alle ore 15:30 con il nuovo Webinar gratuito organizzato da Studio Cataldi Formazione e Ami

23 giugno Webinar: le questioni economiche nel diritto di famiglia

Si terrà il 23 giugno 2021 alle ore 15: 30 il webinar gratuito online organizzato da Studio Cataldi Formazione e Ami (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani) dal titolo "Le questioni economiche nel diritto di famiglia" per il quale è stato richiesto accreditamento per tre crediti formativi per avvocati.

Programma

Dopo i saluti dell'avv. Gian Ettore Gassani, presidente Ami Nazionale, introdurranno l'evento l'avv. Federica Candelise e l'avv. Davide Dura.

Modera l'avv. Francesco Prestifilippo - giovAMI Toscana.

Questi i temi trattati e i relatori:

- La liquidazione una tantum, avv. Cristiana Arditi Di Castelvetere - Formazione AMI Lazio

- L'incidenza dei bonus figli e del reddito di cittadinanza sui mantenimenti, avv. Katia Solomita - AMI Napoli

- Evoluzione giurisprudenziale dell'assegno divorzile, avv. Marianna Famà - AMI Cosenza

- Le novità di sostegno economico della famiglia, dott. Nicola Forte - fiscalista

- Revisione dell'assegno di mantenimento in epoca covid, avv. Pierpaolo Damiano - AMI Napoli

Come partecipare

Il corso di formazione, su piattaforma Zoom, è GRATUITO e riservato a chi è registrato alla NEWSLETTER giuridica gratuita di StudioCataldi.it (per i non iscritti, la registrazione al corso comporta anche la registrazione alla newsletter da cui è però possibile cancellarsi in qualsiasi momento).