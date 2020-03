Massiccio intervento dell'Esecutivo per affrontare l'emergenza del virus COVID-19. In meno di un mese si sono susseguiti numerosi decreti legge e D.P.C.M., ecco un riepilogo

di Lucia Izzo - È stato ribattezzato "modello italiano" l'insieme dei provvedimenti che il nostro paese ha adottato per il contenimento del contagio sul piano sanitario del virus COVID-19 che si è diffuso con estrema pervasività sul territorio nazionale, a partire dalle regioni del nord, Lombardia in primis.

E a seguito dell'emanazione del recente D.L. "Cura Italia", il premier Giuseppe Conte ritiene che di modello italiano si potrà parlare anche "per quanto riguarda la politica economica per far fonte a questa grande emergenza". Ecco nel dettaglio, in ordine cronologico, le misure messe in campo dal Governo italiano per contrastare gli effetti dirompenti provocati dall'epidemia di COVID-19 nel nostro paese.

Coronavirus: le misure precauzionali

I primi "movimenti" risalgono a meno di due mesi fa, ovvero al 30 gennaio 2020 quando, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza internazionale da parte dell'OMS, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte confermava i primi due casi di contagio riscontrati in Italia (due turisti cinesi, immediatamente ricoverati presso l'Istituto Spallanzani di Roma).





Di seguito, venivano sospesi tutti i voli da e per la Cina, venivano stanziati dal Consiglio dei Ministri i fondi necessari all'attuazione delle misure precauzionali conseguenti alla dichiarazione dell'OMS e deliberato lo stato d'emergenza, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vigente, al fine di consentire l'emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile.