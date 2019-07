Bonus Sud, emanato il decreto

Grazie al provvedimento le agevolazioni dell'incentivo occupazione sviluppo Sud (bonus Sud) si estendono alle assunzioni fatte nei primi 4 mesi del 2019

di Gabriella Lax - Per il bonus Sud le agevolazioni dell'incentivo occupazione sviluppo Sud si estendono alle assunzioni fatte nei primi 4 mesi del 2019. A stabilirlo il decreto 312 del 12 luglio 2019, emanato da Anpal (in allegato).

Bonus Sud, ecco il decreto

In sintesi gli imprenditori che hanno inserito stabilmente in organico giovani disoccupati dai 16 ai 34 anni d'età hanno diritto a un anno di esonero contributivo, nel limite di 8.060 euro. Il decreto fa riferimento all'assunzione di persone con difficoltà di accesso all'occupazione in Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, permette infatti di applicare le agevolazioni anche alle assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1┬░ gennaio e il 30 aprile 2019.

Bonus Sud, come funziona

Possono usufruire dell'incentivo i datori di lavoro che abbiano assunto persone disoccupate in età compresa tra i 16 e 34 anni; o 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017. Per le persone disoccupate si specifica che non devono avere avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro. L'incentivo riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time, anche a scopo di somministrazione, ai rapporti di apprendistato e ai rapporti di lavoro subordinato in una cooperativa di lavoro. L'entità economica dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua.