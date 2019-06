Meno tasse per i pensionati che si spostano al Sud

- La manovra di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha introdotto un regime opzionale e agevolato per i titolari diche scelgono di trasferire la propria residenza fiscale nei Comuni del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20mila abitanti.

Si tratta di una disposizione volta anei Comuni del Sud Italia con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di fonte estera, prevedendo, in alternativa alla disciplina ordinaria, un regime fiscale opzionale "di favore".

Nel dettaglio, gli interessati potranno optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

Con il recente provv. n. 167878/2019 (qui sotto allegato), l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti dettagli relativamente alle modalità applicative del predetto regime, alle modalità di esercizio e revoca dell'opzione, di cessazione degli effetti e anche relativamente al versamento dell'imposta sostitutiva.

L'opzione per il regime di imposta sostitutiva, spiega l'Agenzia, si perfezionerà con lariferita al periodo d'imposta in cui i soggetti hanno trasferito la residenza fiscale in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni indicate e sarà efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione. Nella dichiarazione dei redditi il contribuente dovrà indicare i cinque requisiti che gli consentono di beneficiare dell'opzione, in primis loper un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione.





indicate la giurisdizione o le giurisdizioni in cui si è avuta l'ultima Ancora, andrannoin cui si è avuta l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.





gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, lo Il contribuente dovrà anche indicareper i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi e l'ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all'imposta sostitutiva.

Il trasferimento di residenza

Per beneficiare dell'opzione, il trasferimento dovrà avvenire in un Comune con popolazione non superiore a 20mila abitanti di una delle seguenti Regioni italiane, ovvero: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti





dell'individuazione della popolazione residente nel Comune in cui si sceglie di trasferire la Ai fininel Comune in cui si sceglie di trasferire la residenza , il provvedimento spiega che si considererà il dato risultante dalla "Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione" pubblicata sul sito dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) riferito al 1° gennaio dell'anno antecedente al primo anno di validità dell'opzione.





Tale dato si considererà rilevante per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione a condizione che il contribuente non trasferisca la residenza in altro Comune italiano.