Avvocati nel XXI secolo: il convegno Asla

A Milano, il prossimo 18 maggio il convegno "Diritto al futuro", una giornata di dibattito e convegni organizzata da Asla (Associazione degli studi legali associati) per discutere delle innovazioni della professione legale

di Gabriella Lax - Futuro ed innovazione della professione legale. Il prossimo 18 maggio, a palazzo Mezzanotte a Milano, una giornata di dibattito e convegni organizzata da Asla (Associazione degli studi legali associati), associazione no profit che riunisce oltre 100 studi legali associati, a Milano. "Diritto al futuro" è il titolo dell'iniziativa, per nulla autoreferenziale, che tratterà di moltissimi temi che riguardano il mercato dei servizi legali, scienza, tecnologia, cultura, arte, spettacolo e sport. Un contesto inedito per l'avvocatura che punta a ridefinire se stessa grazie anche alle preziose conquiste ottenute in altri contesti.

Asla, futuro ed innovazione nella professione legale

L'evento proporrà 4 aree tematiche (Formazione, Mercato, Organizzazione e Diversity), oltre 100 speaker provenienti da 7 Paesi, un programma con oltre 30 panel discussion, 7 atenei universitari coinvolti e tutta l'avvocatura italiana invitata.

La manifestazione vuole fare il punto, attraverso le voci di chi per primo ha intuito e previsto gli scenari futuri, sulla trama delle importanti trasformazioni sul fronte economico, tecnologico, occupazionale, culturale, scientifico, giuridico che stanno avendo un impatto profondo sulla società, avvocatura compresa, trattandosi di uno specchio decisivo che rimanda alle dinamiche sociali.

Gianni Canova, Gianrico Carofiglio, Fernanda Contri, Manuela Di Centa, Oscar di Montigny, Rita El Khayat, Tara Gandhi, Kathleen Kennedy, Emma Marcegaglia, Pepper powered by IBM Watson, Richard Susskind, Bebe Vio, Scott Westfahl, sono solo alcuni degli autorevoli relatori di fama mondiale che si succederanno nel ricco programma.

Obiettivo finale della giornata di studi sarà definire l'identità della "Nuova Generazione degli Avvocati del XXI secolo", che si trovano, in tempi risicati, ad interpretare la professione legale secondo modalità operative completamente differenti rispetto a quanto avvenuto fino ad oggi, supportati da una tecnologia sorprendente e sempre più su scala globale.

