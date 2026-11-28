Sei separata, i figli vivono con te e l'ex da mesi non versa l'assegno di mantenimento. I soldi non bastano mai. E prima o poi arriva la domanda: posso chiedere ai suoi genitori di aiutarmi a mantenere i figli?

La risposta, ribadita dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28166 depositata il 30 ottobre 2026, è: sì, ma solo in un caso preciso. E con una sorpresa che in pochi conoscono: se l'obbligo scatta, non riguarda solo i nonni paterni, ma tutti e quattro i nonni, compresi i tuoi genitori.

Il caso arrivato in Cassazione era quello di una nonna che aveva mantenuto da sola la nipote e chiedeva agli altri nonni di rimborsarle la loro parte. Ma per decidere, la Corte ha rimesso in fila le regole che valgono per qualunque famiglia in cui l'ex non paga.

La regola: prima pagano i genitori, i nonni solo dopo

Il riferimento è l'art. 316-bis del codice civile. I figli devono essere mantenuti dai genitori, in proporzione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuno. Solo quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità (quindi prima di tutto i nonni), devono fornire ai genitori i mezzi necessari per mantenere i figli.

Si tratta di un obbligo sussidiario e autonomo: i nonni non sono garanti dei debiti del figlio e non devono pagare al suo posto gli arretrati dell'assegno. La Cassazione lo dice chiaramente: ai nonni non ci si può rivolgere per il solo fatto che uno dei genitori non dà il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedere.

Quando puoi chiedere aiuto ai nonni: le due condizioni

Perché l'obbligo dei nonni scatti, servono entrambe queste condizioni:

l'ex non paga perché non dispone di mezzi sufficienti , e non perché vuole sottrarsi ai propri obblighi. Non basta che sia inadempiente: il mancato pagamento deve dipendere da una reale mancanza di risorse;

, e non perché vuole sottrarsi ai propri obblighi. Non basta che sia inadempiente: il mancato pagamento deve dipendere da una reale mancanza di risorse; tu non riesci a far fronte da sola alle esigenze dei figli. Il giudice valuta non solo i tuoi redditi e il tuo patrimonio, ma anche la tua capacità di lavoro: se puoi mantenere i figli con le tue risorse, devi provvedere per intero, salva la possibilità di agire contro l'ex per ottenere il contributo che spetta a lui.

Se l'ex i soldi li ha, ma non paga

In questo caso i nonni non c'entrano. La strada è agire contro l'ex: il provvedimento del giudice che fissa l'assegno si può far valere nei suoi confronti, anche con il pignoramento di stipendio, pensione o conto corrente, nei limiti di legge. Il mancato versamento dell'assegno può avere anche rilievo penale (art. 570-bis del codice penale). Conviene farsi assistere da un avvocato per scegliere lo strumento più rapido.

La sorpresa: l'obbligo riguarda tutti e quattro i nonni

Quando entrambe le condizioni ci sono, secondo la Cassazione l'obbligo grava "in maniera unitaria" su tutti e quattro i nonni, sia materni sia paterni. Questo significa che:

anche i tuoi genitori possono essere chiamati a contribuire, in base alle loro condizioni economiche, non solo i genitori dell'ex;

ci si può rivolgere anche a uno solo dei nonni, ferma restando la ripartizione interna tra loro;

le quote possono essere diverse : l'obbligo dei nonni ha carattere proporzionale, e conta la situazione economica di ciascuno;

: l'obbligo dei nonni ha carattere proporzionale, e conta la situazione economica di ciascuno; il nonno che ha pagato oltre la propria quota può chiedere agli altri il rimborso della loro quota (il cosiddetto "regresso"), anche per spese sostenute prima di una decisione del giudice, se all'epoca c'erano già le condizioni che facevano nascere l'obbligo dei nonni.

Questo il principio di diritto fissato dalla Corte: "l'obbligazione gravante sugli ascendenti, a norma dell'art 316 bis cc, ha carattere sussidiario nei confronti dell'obbligazione principale dei genitori di mantenimento dei figli, e presuppone l'incapienza o l'oggettiva impossibilità di quest'ultimi di farvi fronte. L'obbligazione degli ascendenti presenta altresì carattere solidale nei rapporti interni, a norma degli art. 1292 ss, cc. L'ascendente che abbia sostenuto spese per il mantenimento del minore ha diritto di regresso pro-quota nei confronti degli altri ascendenti, quali coobbligati solidali".

Il caso deciso dalla Cassazione

La bambina nasce nel 2010. La madre è sempre stata disoccupata. Il padre non ha mai versato i 500 euro al mese fissati nella separazione. A sostenere tutte le spese, fin dalla nascita, è la nonna materna, alla quale nel 2019 il Tribunale per i minorenni affida la nipote.

La nonna chiede al padre e ai nonni paterni il rimborso di 54.000 euro spesi dalla nascita della bambina fino al novembre 2019. Il Tribunale di Pescara le dà ragione; la Corte d'appello dell'Aquila, invece, conferma la condanna del padre ma libera i nonni paterni.

La Cassazione ha accolto il ricorso della nonna: nel caso concreto risultava accertato che entrambi i genitori erano, di fatto, privi dei mezzi necessari. Per questo l'obbligo riguardava anche i nonni paterni, e la nonna che aveva pagato per tutti può chiedere loro la parte di competenza. La causa torna ora alla Corte d'appello dell'Aquila, che dovrà riesaminarla applicando questo principio e stabilire l'importo eventualmente dovuto.

Dall'ordinanza emerge anche un dato concreto: in un altro giudizio tra le stesse parti, per il periodo dal 2019 in poi, i nonni paterni sono stati condannati a versare 500 euro al mese più il 60% delle spese straordinarie per la nipote. Quella decisione, confermata in appello, al momento dell'ordinanza risultava impugnata in Cassazione e non ancora definitiva; la Corte ha precisato che non incide sulla questione del rimborso tra nonni.

Cosa fare in pratica

Verifica anzitutto se l'ex ha redditi o beni sufficienti : l'obbligo di mantenimento grava prima di tutto sui genitori.

: l'obbligo di mantenimento grava prima di tutto sui genitori. Raccogli le prove della situazione economica di entrambi i genitori (redditi, patrimonio, stato di disoccupazione, effettiva capacità di procurarsi un reddito, tentativi di recupero non andati a buon fine) e delle spese sostenute per i figli: ricevute, bonifici, rette scolastiche, spese mediche.

della situazione economica di entrambi i genitori (redditi, patrimonio, stato di disoccupazione, effettiva capacità di procurarsi un reddito, tentativi di recupero non andati a buon fine) e delle spese sostenute per i figli: ricevute, bonifici, rette scolastiche, spese mediche. Valuta la situazione di tutti i nonni , compresi i tuoi genitori: ciascuno può essere chiamato a contribuire in proporzione alle sue possibilità.

, compresi i tuoi genitori: ciascuno può essere chiamato a contribuire in proporzione alle sue possibilità. Prova un accordo in famiglia; se non si trova, la richiesta va fatta al giudice, che valuterà le condizioni economiche di tutti.

In queste vicende i rapporti familiari pesano quanto le regole, e ogni situazione è diversa. Prima di coinvolgere i nonni in una causa conviene farsi consigliare da un avvocato esperto di diritto di famiglia.

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