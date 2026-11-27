La Terza sezione civile della Cassazione, con ordinanza interlocutoria del 14 settembre 2026 n. 25298, ha sollevato davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 541, comma 1, c.p.p., rispetto agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la condanna dell’imputato e del responsabile civile, in solido, alle spese processuali a favore della parte civile sia provvisoriamente esecutiva per legge. Si tratta di una decisione che mette in luce un paradosso giuridico: chi si costituisce parte civile in un processo penale, e ottiene il riconoscimento delle spese di costituzione e rappresentanza, non può però ottenerne il pagamento in via provvisoria se non dopo il passaggio in giudicato, a meno che il giudice penale non lo disponga espressamente.

Il caso concreto: un precetto senza titolo esecutivo e la questione che va alla Consulta

La vicenda nasce da un’opposizione a precetto dinanzi al Tribunale di Bari, contro l’intimazione di pagamento di € 27.101,14 euro più interessi, emessa sulla base di una sentenza penale del Tribunale di Lecce che aveva condannato l’imputato a versare alla parte civile una provvisionale di 20.000 euro, oltre alle spese di costituzione e rappresentanza pari a 6.783,92 euro. L’opponente contestava che il titolo non aveva efficacia esecutiva per ciò che riguardava la parte delle spese, dato che il giudice penale non ne aveva disposto espressamente l’esecutorietà. Il giudice dell’opposizione, rilevando un possibile contrasto di diritto, ha rimesso gli atti alla Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., chiedendo se e in quali termini la condanna alle spese a favore della parte civile costituita nel processo penale sia automaticamente provvisoriamente esecutiva, così da poter essere titolo esecutivo anche senza una specifica statuizione.

In sede di nomofilachia la questione ha cambiato percorso: il collegio, preso atto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale evidentemente insanabile , ha sospeso il procedimento e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale secondo la legge che regola il funzionamento della Consulta.

La Cassazione ha anche chiarito che l’incidente di costituzionalità non è escluso dalla sede del rinvio pregiudiziale: secondo la recente giurisprudenza costituzionale citata nell’ordinanza, il giudice della nomofilachia può sollevare l’incidente, e a maggior ragione nel rinvio ex art. 363-bis, dove il giudizio non è chiuso e il giudice rimettente deve rispettare il principio stabilito.

Un contrasto che l’interpretazione non risolve: l’art. 282 c.p.c. resta escluso

Il nodo interpretativo è ben noto alla giurisprudenza. Secondo una tesi recente, la parte della sentenza penale che condanna alle spese la parte civile non è provvisoriamente esecutiva , perché l’art. 540 c.p.p.—a differenza dell’art. 282 c.p.c.—rimette al giudice la scelta sull’esecutorietà delle decisioni civili, salvo la provvisionale che invece è esecutiva per legge (Cass. n. 19899/2024).

Secondo un’altra interpretazione, invece, la condanna alle spese ha natura civilistica e quindi soggiace alla regola generale della provvisoria esecutività dell’art. 282 c.p.c. (Cass. n. 32380/2023).

La Terza sezione della Cassazione però, ritiene che nessuna delle due strade possa essere perseguita : la normativa attuale non esclude ma neppure consente il rimando all’’art. 282 c.p.c. . A ciò, si aggiunge un limite sistematico: applicare clausola di esecutorietà significherebbe imporre all’imputato l’obbligo di pagare le spese senza che ciò sia espressamente previsto nel rito penale , violando così il divieto di analogia in malam partem.

Di conseguenza, solo la Corte costituzionale può risolvere il conflitto.

La riforma Cartabia cambia il contesto: disparità di trattamento ed effettività della tutela

Il vero fulcro della questione rimessa alla Consulta sta nel nuovo quadro normativo creato dalla riforma Cartabia. Le modifiche all’art. 78, comma 1, lett. d) c.p.p.—con l’aggiunta delle parole "agli effetti civili"—e l’introduzione dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. hanno cambiato il modo di esercitare l’azione civile nel processo penale, ormai equiparata sul piano procedurale a quella proposta in sede civile, come confermato dalle sezioni unite penali richiamate nell’ordinanza. In questo scenario, negare per la parte relativa alle spese il trattamento previsto per le spese di lite nella sentenza civile di primo grado, secondo il collegio, non rispetta il principio di uguaglianza e il diritto di agire in giudizio: la parte civile, non potendo ottenere subito il rimborso delle spese sostenute, resta in una posizione svantaggiata rispetto all’imputato, dovendo attendere la fine del processo penale ( rectius il giudicato) o semmai procurarsi un altro titolo esecutivo—una ingiunzione—con conseguente duplicazione di procedimenti, il tutto in contrasto con l’economia processuale.

A rafforzare il carattere irragionevole di questa differenza, la Corte sottolinea che la provvisoria esecutività generalizzata delle sentenze di primo grado è ormai la regola nel processo civile ordinario, in quello semplificato e nelle giurisdizioni speciali: il codice del processo amministrativo lo prevede espressamente (artt. 89 e 98, comma 1, c.p.a.), così come l’art. 78, comma 3, del codice di giustizia contabile; entrambe le norme sono successive alla generalizzazione dell’esecutorietà nel rito civile e vengono citate come paragone nella valutazione di ragionevolezza.

La Corte costituzionale, che già nel 1996 aveva considerato legittimo il silenzio dell’art. 540 c.p.p. sull’esecutorietà delle spese, oggi si trova a dover giudicare una norma diversa e in un contesto profondamente cambiato: dalla sua decisione dipenderà se le spese legali riconosciute alla parte civile in prime cure potranno finalmente tradursi in un credito esigibile senza attendere il giudicato definitivo.