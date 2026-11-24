Spetta al legislatore valutare se consentire alle coppie unite civilmente di presentare domanda per l'adozione internazionale di minori stranieri, tenendo conto dell'evoluzione del diritto di famiglia e del superiore interesse del minore.
Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 194/2026, dichiarando inammissibile la questione relativa all'esclusione delle coppie unite civilmente dalla possibilità di manifestare la propria disponibilità ad adottare un minore straniero ai sensi dell'art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983.
Secondo la Corte, la valutazione dei requisiti della famiglia idonea ad accogliere un minore abbandonato e le eventuali modifiche alla disciplina dell'adozione internazionale spettano al Parlamento, non alla Consulta.
La Corte ha però sottolineato che l'ordinamento è profondamente cambiato, anche in relazione al riconoscimento di rapporti di filiazione con genitori intenzionali appartenenti a coppie omosessuali. Tale evoluzione impone al legislatore di confrontarsi con la possibilità che anche le coppie unite civilmente possano essere sottoposte alla valutazione di idoneità all'adozione internazionale.
L'obiettivo di un eventuale intervento legislativo dovrà rimanere la tutela del diritto del minore a crescere in una famiglia capace di garantirgli cura, amore, stabilità e protezione.