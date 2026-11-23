Anche i componenti di un'unione civile possono adottare la stessa persona maggiorenne. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto previsto dall'art. 294, secondo comma, del codice civile, che consentiva l'adozione da parte di più persone soltanto se coniugate.

Con la sentenza n. 195/2026, la Corte ha ritenuto che tale esclusione fosse irragionevole e sproporzionata, perché lesiva dell'identità personale sia dell'adottando sia degli adottanti, quando tra loro si sia consolidato un rapporto affettivo significativo.

L'adozione di maggiorenne, infatti, consente di riconoscere giuridicamente una relazione caratterizzata da qualità, intensità e durata tali da incidere sull'identità delle persone coinvolte.

La Consulta ha precisato che l'unione civile costituisce uno status di natura familiare, compatibile con il riconoscimento di un unico rapporto di filiazione adottiva. Non sussistono, pertanto, ragioni sufficienti per imporre alla persona interessata di essere adottata da uno solo dei componenti della coppia.

La decisione valorizza il diritto all'identità personale e la tutela dei legami affettivi consolidati, quando vi sia il consenso degli interessati e siano rispettati gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.