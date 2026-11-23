Il detenuto può ottenere permessi di necessità per visitare il genitore gravemente disabile, senza che sia necessario estendere a tale ipotesi la disciplina specifica prevista per le visite al figlio, al coniuge o al convivente disabile.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 198/2026, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21-ter, comma 2-bis, della legge n. 354 del 1975, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU.

La Corte ha evidenziato che la disciplina dei permessi di necessità prevista dall'art. 30 dell'ordinamento penitenziario, alla luce dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, consente di tutelare anche la situazione del genitore gravemente disabile, compreso il caso di patologie croniche.

I permessi possono essere concessi per visite occasionali e, in presenza di circostanze straordinarie, anche reiterati, quando il detenuto rappresenti l'unico familiare in grado di assistere o confortare il genitore.

La Consulta ha quindi ritenuto che il coordinamento tra gli artt. 21-ter e 30 dell'ordinamento penitenziario assicuri una tutela adeguata, nel rispetto dei principi costituzionali e delle esigenze della condizione detentiva.