La proprietà di un terreno occupato senza titolo non basta, da sola, a ottenere un risarcimento. Il proprietario deve dimostrare quale danno economico abbia subito e il collegamento tra tale pregiudizio e l’occupazione. Lo stabilisce la Cassazione, ordinanza n. 29525 del 18 novembre 2026.

La controversia riguardava un fondo in parte occupato da un terzo, con conseguente richiesta di ristoro per la presunta riduzione dei proventi derivanti da un contratto di leasing immobiliare.

I giudici hanno escluso il risarcimento perché non era stata provata una diminuzione dei canoni o un’altra concreta perdita patrimoniale riconducibile all’occupazione.

La lesione del diritto di proprietà, dunque, non determina automaticamente un danno risarcibile. Occorre fornire elementi che dimostrino l’effettiva perdita di utilità economiche, come mancati guadagni o impossibilità di sfruttare il bene.

La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che il ristoro economico richiede la prova del pregiudizio effettivamente subito e non può fondarsi su una perdita meramente ipotetica.