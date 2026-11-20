La disattenzione del dipendente non giustifica le omissioni del datore di lavoro quando l’incidente deriva anche dalla mancata formazione o dall’assenza di adeguate misure di sicurezza. Lo chiarisce la Cassazione, sentenza n. 40635/2026, intervenuta sull’applicazione dell’articolo 131-bis c.p.

Il caso riguardava un operaio che, durante il taglio di una trave metallica, aveva riportato l’amputazione di una parte dell’indice. Il giudice aveva riconosciuto la particolare tenuità del fatto, considerando anche il comportamento del lavoratore e le conseguenze dell’infortunio.

La Cassazione ha rilevato criticità nella valutazione, soprattutto per la presenza di carenze formative e organizzative e per l’utilizzo della condotta dell’infortunato come elemento attenuante, nonostante non fosse stata accertata una formazione adeguata.

Anche la gravità della lesione doveva essere esaminata nella sua interezza, senza limitarsi alla residua capacità lavorativa.

La decisione è stata annullata con rinvio per una nuova valutazione complessiva della condotta, della colpevolezza e del danno.