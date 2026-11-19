Lo stop all’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto è confermato.

Con la sentenza n. 28087 del 29 ottobre 2026 le Sezioni Unite hanno respinto i ricorsi di Ilva S.p.A., Acciaierie d’Italia S.p.A. e Acciaierie d’Italia Holding S.p.A: diventa così definitivo l’ordine della Corte d’appello di Milano che sospende l’attività produttiva della parte dello stabilimento in cui lavorano gli altiforni.

È una decisione destinata a pesare anche oltre questa vicenda: per la Corte, la libertà di iniziativa economica trova un limite nella tutela della salute, anche quando l’attività è autorizzata.



Il caso

Nel luglio 2021 un gruppo di cittadini di Taranto si rivolge al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, con un’azione inibitoria collettiva ex art. 840-sexiesdecies c.p.c. (i.e. lo strumento che consente di chiedere al giudice di ordinare a un’impresa di cessare, o di non ripetere, un comportamento che danneggia o mette a rischio una pluralità di persone). I ricorrenti agiscono a tutela di circa 300mila abitanti di Taranto e dei Comuni vicini, esposti alle emissioni dello stabilimento siderurgico.

Nel 2022 il Tribunale si rivolge alla Corte di giustizia dell’Unione europea con un rinvio pregiudiziale (i.e. la domanda con cui un giudice nazionale chiede alla Corte come interpretare una norma europea), per sapere come vada letta la direttiva sulle emissioni industriali (2010/75/UE).

Con la sentenza del 25 giugno 2024 (causa C-626/22) la Corte stabilisce che l’autorizzazione di un impianto come l’ex Ilva deve valutarne gli effetti anche sulla salute delle persone e considerare tutte le sostanze nocive che può emettere. Aggiunge, inoltre, che lo Stato non può prorogare all’infinito i termini per mettersi in regola: se ci sono pericoli gravi e rilevanti, l’attività va sospesa.

Nel luglio 2025 il Ministero dell’Ambiente rilascia una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), cioè il provvedimento che fissa le condizioni alle quali un grande impianto industriale può funzionare. La nuova AIA consente di produrre fino a 6 milioni di tonnellate di acciaio l’anno, fino ad agosto 2037.

Sette mesi dopo, con decreto del 26 febbraio 2026, il Tribunale accerta che lo stabilimento è pericoloso. Disapplica quindi alcune prescrizioni della nuova AIA perché contrarie al diritto europeo e ordina la sospensione dell’area a caldo dal 24 agosto 2026.

Contro la decisione del Tribunale presentano reclamo alla Corte d’appello di Milano sia i cittadini ricorrenti sia le società resistenti.

Il reclamo è il mezzo di impugnazione previsto per questo tipo di procedimento: svolge una funzione analoga a quella dell’appello, perché porta la decisione all’esame di un giudice superiore. Le parti lo propongono per ragioni opposte. Le società contestano la disapplicazione dell’AIA. I cittadini, al contrario, ritengono la decisione insufficiente su tre punti:

amianto: sollecitano che la sospensione si fondi anche sull’amianto non ancora rimosso dagli impianti, aspetto che il Tribunale non aveva posto a base del suo ordine;

sollecitano che la sospensione si fondi anche sull’amianto non ancora rimosso dagli impianti, aspetto che il Tribunale non aveva posto a base del suo ordine; polveri sottili: domandano una tutela più incisiva contro le emissioni di PM10 e PM2,5;

domandano una tutela più incisiva contro le emissioni di PM10 e PM2,5; clima: insistono per l’accoglimento della domanda a tutela del clima, relativa alla riduzione dei gas serra, che il Tribunale aveva respinto.

Il 27 luglio 2026 la Corte d’appello di Milano respinge il reclamo delle società e accoglie quello dei cittadini su amianto e polveri sottili, disapplica l’AIA per intero e ordina di sospendere l’area a caldo entro 90 giorni. Per la Corte, amianto e polveri sottili sono due ragioni autonome: ciascuna basta da sola a giustificare lo stop.

Contro il decreto della Corte d’appello la legge non prevede un ulteriore reclamo: Ilva e Acciaierie d’Italia presentano quindi due ricorsi straordinari per Cassazione, poi riuniti in un unico giudizio. Si tratta del rimedio previsto dall’art. 111, comma 7, della Costituzione, secondo cui contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, “è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge”. La giurisprudenza lo estende anche ai provvedimenti che non hanno la forma della sentenza, come ordinanze e decreti, purché decidano su diritti e non siano impugnabili in altro modo.

La questione passa così alle Sezioni Unite.



Perché la sospensione è legittima

Prima di esaminare i ricorsi, le Sezioni Unite fissano un principio di fondo: diritto alla salute e diritto al lavoro “non possono essere contrapposti e non devono entrare in conflitto”, perché “il diritto al lavoro che lo Stato deve promuovere è un diritto al lavoro salubre e sicuro”. A incontrare dei limiti è invece la libertà di iniziativa economica privata, cioè la libertà, riconosciuta dall’art. 41 Cost., di avviare e gestire un’attività d’impresa. La stessa norma stabilisce però che questa attività non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute e all’ambiente.

Fissato questo principio, la Corte esamina le contestazioni delle società, riconducibili a tre questioni: se un giudice civile potesse occuparsi della vicenda, se potesse non applicare un’autorizzazione rilasciata dal Ministero e se la sospensione fosse davvero giustificata. Su tutte e tre le Sezioni Unite danno torto alle società.

Il giudice civile poteva decidere. Per le società la causa riguardava un atto della pubblica amministrazione, e quindi spettava al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato). I cittadini, però, non avevano chiesto di annullare l’autorizzazione. Avevano chiesto, invece, di fermare il comportamento di imprese private che mette in pericolo la loro salute. La salute è un diritto soggettivo (i.e. una posizione giuridica di vantaggio, riconosciuta a ogni persona, che consente di pretendere dallo Stato e dai terzi il rispetto e la tutela della propria integrità psicofisica) e la sua tutela spetta al giudice ordinario.

Per le società la causa riguardava un atto della pubblica amministrazione, e quindi spettava al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato). I cittadini, però, non avevano chiesto di annullare l’autorizzazione. Avevano chiesto, invece, di fermare il comportamento di imprese private che mette in pericolo la loro salute. La salute è un diritto soggettivo (i.e. una posizione giuridica di vantaggio, riconosciuta a ogni persona, che consente di pretendere dallo Stato e dai terzi il rispetto e la tutela della propria integrità psicofisica) e la sua tutela spetta al giudice ordinario. Il giudice civile poteva non applicare l’AIA. Il giudice civile non può annullare un atto amministrativo, ma può verificarne la legittimità e, se lo ritiene illegittimo, disapplicarlo: l’atto resta in vigore, ma non produce effetti nella causa. È quanto accaduto con l’AIA 2025, in contrasto con il diritto europeo. Come ricordano le Sezioni Unite, a un’autorizzazione amministrativa “non può riconoscersi l’effetto di affievolire diritti fondamentali dei terzi”. In altre parole, essere autorizzati a esercitare un’attività non dà il diritto di ledere la salute altrui.

Il giudice civile non può annullare un atto amministrativo, ma può verificarne la legittimità e, se lo ritiene illegittimo, disapplicarlo: l’atto resta in vigore, ma non produce effetti nella causa. È quanto accaduto con l’AIA 2025, in contrasto con il diritto europeo. Come ricordano le Sezioni Unite, a un’autorizzazione amministrativa “non può riconoscersi l’effetto di affievolire diritti fondamentali dei terzi”. In altre parole, essere autorizzati a esercitare un’attività non dà il diritto di ledere la salute altrui. La sospensione è giustificata. La direttiva europea sulle emissioni industriali impone di sospendere l’attività di un impianto che presenta pericoli gravi e rilevanti per l’ambiente e la salute (art. 8, par. 2) e non consente di prorogare più volte i termini per mettersi in regola. Nell’ex Ilva il pericolo deriva dalle 2.140 tonnellate di amianto ancora presenti nei cowper, le torri che riscaldano l’aria destinata agli altiforni. Per le Sezioni Unite l’amianto rientra nella direttiva, anche se non è emesso dal ciclo produttivo, perché può disperdersi nell’ambiente. L’AIA del 2017 ne imponeva la rimozione entro il 23 agosto 2023, mentre quella del 2025 non prevede nulla e, di fatto, sposta il termine al 2037. L’autorizzazione è quindi illegittima “sia in ragione della mancata inclusione dell’amianto tra le sostanze nocive pericolose, pur essendone scientificamente nota la pericolosità, sia con riguardo all’esistenza di ripetute proroghe, o proroga sostanzialmente indefinita”. Il pericolo è anche attuale: gli impianti sono usurati e le fibre possono disperdersi, come confermano l’incendio del maggio 2025 in un cowper e l’incidenza del mesotelioma a Taranto e Statte, quattro volte superiore all’atteso. La valutazione dei giudici si fonda sul principio di precauzione, in base al quale, davanti a un rischio anche solo potenziale per la salute, si deve intervenire senza attendere la prova certa del danno. Confermata la ragione legata all’amianto, sufficiente da sola a sorreggere lo stop, le Sezioni Unite dichiarano inammissibili per difetto di interesse i motivi sulle polveri sottili.

L’area a caldo dell’ex Ilva resta quindi ferma. Lo stop però non è definitivo: gli impianti potranno ripartire solo dopo la rimozione di tutto l’amianto e il rientro delle polveri sottili entro limiti di sicurezza, nel rispetto delle procedure di legge.