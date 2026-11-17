La legittima difesa non opera quando il pericolo è ormai cessato e la reazione dell’aggredito diventa sproporzionata. Lo ha stabilito la Cassazione penale, Prima sezione, con la sentenza n. 39911 del 2026, dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo condannato per tentato omicidio.

Il caso

Durante una lite scoppiata all’interno di una baracca, un uomo aveva aggredito un altro con un coltello. La vittima dell’aggressione era riuscita a sottrargli l’arma, ma successivamente l’aveva utilizzata per colpirlo all’addome, provocandogli lesioni gravissime.

Condannato a tre anni e due mesi per tentato omicidio, l’imputato aveva contestato la decisione sostenendo di aver agito per difendersi. La difesa aveva inoltre richiamato le condizioni di scarsa visibilità e la disciplina della legittima difesa domiciliare.

La decisione della Cassazione

La Corte ha escluso la scriminante prevista dall’articolo 52 c.p., evidenziando che, una volta disarmato l’aggressore, era venuta meno l'attualità del pericolo.

La reazione avrebbe dovuto interrompersi oppure limitarsi a quanto strettamente necessario per fronteggiare l'eventuale rischio residuo. L'utilizzo del coltello per colpire l'avversario all'addome ha invece superato i limiti della difesa consentita.

Escluso anche l'eccesso colposo previsto dall'articolo 55 c.p.: tale istituto presuppone che sussistano le condizioni della legittima difesa e che i relativi limiti siano oltrepassati per errore colposo.

La Cassazione ha inoltre ritenuto non applicabile la disciplina speciale della legittima difesa domiciliare, non essendo dimostrata la permanenza di un pericolo grave dopo il disarmo.

Infine, la zona del corpo colpita, le caratteristiche dell'arma e la gravità delle ferite hanno confermato la qualificazione del fatto come tentato omicidio.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.