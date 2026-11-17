La sentenza n. 174 del 2026 si colloca in un punto di snodo della disciplina dei licenziamenti individuali nelle imprese di minori dimensioni: la Corte costituzionale, con decisione del 6 luglio 2026 depositata il 22 ottobre 2026, interviene sull’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e rimuove il requisito dimensionale che subordinava l’accesso alla fascia indennitaria più elevata all’occupazione di più di quindici prestatori di lavoro. La pronuncia non riscrive l’intero sistema delle tutele, non introduce una reintegrazione generalizzata e non trasforma automaticamente i massimi legali in somme dovute. Essa elimina, piuttosto, un ostacolo che la stratificazione normativa e giurisprudenziale aveva reso non più coerente con la funzione effettiva della tutela obbligatoria.

L’intervento assume rilievo per almeno due ragioni. Da un lato, consente anche ai lavoratori delle imprese più piccole, assunti prima del 7 marzo 2015, di accedere alla possibile maggiorazione fino a dieci o quattordici mensilità, quando ricorrano i requisiti di anzianità e gli ulteriori criteri di liquidazione. Dall’altro, conferma una linea ormai riconoscibile della giurisprudenza costituzionale: la tutela indennitaria può essere differenziata e contenuta in ragione delle caratteristiche dell’impresa, ma non può essere costruita in modo da impedire una reale personalizzazione del ristoro, una risposta proporzionata al pregiudizio e un’effettiva deterrenza rispetto al licenziamento illegittimo.

Il fatto

La questione trae origine da un giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Livorno da una lavoratrice assunta a tempo indeterminato e a tempo parziale il 1° novembre 2003 presso uno studio dentistico. Il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità anche dopo il subentro, il 1° giugno 2022, di un nuovo titolare: nei primi mesi del 2024 la lavoratrice era stata destinataria di tre contestazioni disciplinari, una delle quali archiviata e due seguite da sanzioni che la dipendente aveva contestato.

Il rapporto si era concluso con il licenziamento intimato il 4 luglio 2024 per giusta causa e senza preavviso, in relazione a presunte irregolarità nelle procedure di sterilizzazione degli strumenti di lavoro: nel giudizio principale il rimettente aveva individuato rilevanti profili di illegittimità del recesso, con particolare riguardo alla mancanza della necessaria preventiva contestazione degli addebiti e al mancato assolvimento, da parte datoriale, dell’onere di provare il fondamento delle contestazioni.

Il Tribunale aveva tuttavia escluso che i vizi accertati integrassero un’ipotesi di nullità del licenziamento: n Ne derivava l’applicazione del regime previsto dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966, disposizione riferita ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 e dipendenti da datori di lavoro non soggetti, per dimensioni, alla tutela prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Nel caso concreto era pacifico che lo studio occupasse meno di quindici dipendenti.

Il problema consisteva, quindi, nella misura concretamente riconoscibile: l’art. 8 prevedeva ordinariamente un’indennità compresa tra due mensilità e mezza e sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

L’ultimo periodo della disposizione consentiva di elevare il massimo fino a dieci mensilità per il lavoratore con anzianità superiore a dieci anni e fino a quattordici mensilità per quello con anzianità superiore a venti anni, ma soltanto se dipendente da un datore che occupasse più di quindici prestatori di lavoro; la lavoratrice, pur avendo maturato un’anzianità superiore a vent’anni, non poteva dunque beneficiare della fascia più ampia per il solo dato dimensionale dell’impresa.

Il Giudice rimettente riteneva che la forbice ordinaria fosse inadeguata rispetto alla gravità dei vizi del licenziamento, alla durata del rapporto e alle condizioni soggettive della lavoratrice. Nel caso concreto l’importo massimo avrebbe raggiunto circa 8.600 euro. Il Tribunale chiedeva pertanto una pronuncia sostitutiva che elevasse il limite massimo da sei a dodici mensilità, ricavando tale misura dall’applicazione del dimezzamento previsto dall’art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2015 al limite di ventiquattro mensilità previsto dall’art. 18, quinto comma, dello Statuto dei lavoratori per la tutela esclusivamente monetaria.

Le censure erano riferite agli artt. 3, commi primo e secondo, 4, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea riveduta. Il nucleo della questione non riguardava l’esistenza stessa di una differenza tra tutela obbligatoria e tutela reintegratoria, ma la ragionevolezza della disciplina interna alle imprese sottosoglia, nella parte in cui una distinzione dimensionale ulteriore impediva l’accesso alla fascia indennitaria maggiorata.

L’evoluzione normativa

L’art. 8 della legge n. 604 del 1966 appartiene al modello della tutela obbligatoria. In caso di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro non soggetto alla tutela reale deve riassumere il lavoratore entro tre giorni oppure corrispondergli un’indennità determinata entro una forbice legale e qualificata dalla legge come risarcimento del danno. La disposizione opera sul presupposto che il licenziamento sia privo di giusta causa o giustificato motivo, ma collega la conseguenza dell’illegittimità a una tutela prevalentemente monetaria, alternativa alla riassunzione.

Con la legge n. 300 del 1970 il sistema si è articolato intorno alla distinzione tra datori sopra soglia e datori sottosoglia: l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori ha rappresentato il paradigma della tutela reale, incentrata sulla reintegrazione, mentre l’art. 8 della legge n. 604 del 1966 è rimasto il riferimento della tutela obbligatoria, fondata sulla scelta datoriale tra riassunzione e indennità: la dimensione occupazionale ha così svolto, per lungo tempo, una funzione ordinatrice dell’intero sistema, giustificando una diversa intensità delle conseguenze del licenziamento illegittimo.

La legge 11 maggio 1990, n. 108, ha modificato profondamente questo assetto. Da un lato ha ridefinito il campo di applicazione dell’art. 18; dall’altro ha modificato l’art. 8 e ha abrogato l’art. 11 della legge n. 604 del 1966, che escludeva in radice la tutela obbligatoria nei confronti dei datori con meno di trentacinque dipendenti. La riforma ha quindi generalizzato la tutela monetaria anche a favore dei lavoratori occupati nelle imprese di più ridotte dimensioni.

È proprio questo passaggio storico a essere valorizzato dalla sentenza n. 174. Una volta resa la tutela obbligatoria accessibile all’intero comparto delle imprese sottosoglia, la distinzione interna basata sul superamento dei quindici dipendenti ha progressivamente perso la propria funzione sistematica. La soglia continua a delimitare, insieme agli altri criteri legali, l’area della tutela prevista dall’art. 18, ma non appare più coerente che essa operi come sbarramento assoluto all’interno di un segmento già caratterizzato dalla medesima forma di tutela monetaria.

La L. 92/2012 ha ulteriormente articolato l’art. 18, riservando la reintegrazione piena ai licenziamenti nulli o discriminatori e prevedendo forme di reintegrazione attenuata in alcune ipotesi di maggiore gravità, oltre a una tutela indennitaria graduata in relazione ai vizi dell’atto espulsivo e alle circostanze concrete. Il sistema ha così accentuato la pluralità dei rimedi, senza eliminare la distinzione strutturale tra il regime applicabile ai datori sopra soglia e quello previsto per le imprese minori.

Il D.lgs. n. 23 del 2015 ha poi introdotto il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti per gli assunti a decorrere dal 7 marzo 2015: gli artt. 3 e 4 hanno previsto discipline indennitarie collegate alle diverse ipotesi di illegittimità, mentre l’art. 9 ha stabilito, per i datori sottosoglia, il dimezzamento degli importi e, nella versione originaria, un tetto massimo di sei mensilità. Si è così consolidata una distinzione temporale tra lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015.

La distinzione tra l’art. 8 della L. 604/1966 e l’art. 9 del D.lgs. n. 23 del 2015 deve essere mantenuta senza sovrapposizioni. Il primo disciplina, in via generale, i rapporti instaurati prima del 7 marzo 2015 e conserva una forbice ordinaria tra due mensilità e mezza e sei mensilità, con la possibilità di accedere alle maggiorazioni fino a dieci o quattordici mensilità: il secondo riguarda i nuovi assunti e opera attraverso il dimezzamento degli importi previsti per i datori sopra soglia, secondo la specifica struttura delle tutele crescenti.

La giurisprudenza costituzionale ha inciso progressivamente sugli automatismi del nuovo regime: con la sentenza n. 194 del 2018 la Corte ha escluso che l’anzianità di servizio potesse costituire l’unico parametro automatico di liquidazione dell’indennità, sottolineando l’esigenza di una tutela personalizzata e adeguata.

Con la sentenza n. 150 del 2020 ha applicato una logica analoga alle indennità previste per determinati vizi formali e procedurali. La sentenza n. 183 del 2022, pur dichiarando inammissibili le questioni allora proposte sul limite massimo di sei mensilità per le piccole imprese, ha segnalato l’intollerabilità di un ulteriore protrarsi dell’inerzia legislativa.

La sentenza n. 118 del 2025 ha dato seguito a quel percorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 limitatamente alle parole che stabilivano che l’indennità non potesse in ogni caso superare il limite di sei mensilità. Per le ipotesi riconducibili all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo, il dimezzamento è rimasto fermo, mentre è stato rimosso il tetto ulteriore, con la conseguenza che l’intervallo può arrivare, secondo la fattispecie, da tre a diciotto mensilità.

La sentenza de qua, insieme alla n. 12 dello stesso anno, è richiamata dalla Corte per ricordare l’evoluzione storica dei due modelli di garanzia, la tutela reale per i datori sopra soglia e quella indennitaria per i datori sottosoglia, successivamente modificate dalle riforme del 2012 e del 2015: il quadro risultante rende evidente la tensione tra la disciplina dei vecchi assunti, ordinariamente confinata nella forbice dell’art. 8, e quella dei nuovi assunti, che dopo la sentenza n. 118 del 2025 può condurre a un ristoro potenzialmente più elevato.

La sentenza

La Corte costituzionale dichiara fondate le questioni in riferimento a tutti i parametri evocati dal rimettente: il ragionamento muove dai principi già affermati nella sentenza n. 194 del 2018 e sviluppati, con particolare riguardo alle piccole imprese, dalla sentenza n. 118 del 2025. Il licenziamento illegittimo, anche quando sia idoneo a estinguere il rapporto, costituisce un atto illecito. La conseguenza monetaria deve quindi consentire una reale personalizzazione del danno, assicurare un ristoro adeguato alla concreta lesione e conservare una funzione dissuasiva rispetto alla violazione degli obblighi datoriali.

La Corte non considera costituzionalmente necessaria la reintegrazione in ogni ipotesi di licenziamento illegittimo. La scelta tra tutela reale e tutela indennitaria rientra, in linea di principio, nella discrezionalità del legislatore. Tale discrezionalità incontra però il limite della ragionevolezza e dell’adeguatezza. Anche quando il legislatore opta per un rimedio monetario, esso deve essere strutturato in modo da permettere al Giudice di distinguere situazioni diverse e di adeguare la risposta alla gravità del vizio, alla durata del rapporto, alle condizioni del lavoratore e alle caratteristiche dell’impresa.

La Corte richiama, in questa prospettiva, anche la sentenza n. 125 del 2022, che ha rafforzato il controllo sulla ragionevolezza dei criteri che condizionano l’accesso alla tutela reintegratoria nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il punto di continuità non consiste nell’imporre un unico rimedio, ma nel rifiuto di criteri privi di una giustificazione razionale o capaci di comprimere la funzione concreta della tutela. Il giudice deve poter individuare la risposta più efficace sulla base di parametri intelligibili e coerenti

con il disvalore della condotta. Il confronto con la sentenza n. 118 del 2025 rivela inoltre l’emersione di una disparità tra vecchi e nuovi assunti nelle imprese di minori dimensioni. È vero che il fluire del tempo può giustificare discipline diverse per situazioni regolate in momenti differenti. Tuttavia, la stessa giurisprudenza costituzionale, richiamata dalla sentenza n. 174, subordina la discrezionalità legislativa al rispetto del canone di ragionevolezza.

La giustificazione originaria del Jobs Act, orientata a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro, non può essere valutata senza considerare l’assetto oggi prodotto dalla rimozione del tetto di sei mensilità per i nuovi assunti.

La Corte individua poi nel requisito dimensionale il vero ostacolo alla personalizzazione della tutela. Il limite dei più di quindici dipendenti poteva avere una funzione razionalizzatrice in una fase storica caratterizzata dalla possibile sovrapposizione tra i criteri della legge n. 604 del 1966 e quelli dello Statuto dei lavoratori. Dopo la legge n. 108 del 1990, però, la tutela obbligatoria è divenuta il rimedio monetario comune per i lavoratori delle imprese sottosoglia. In questo nuovo quadro, la distinzione dimensionale interna allo stesso comparto non può più impedire in via assoluta l’accesso a una fascia più ampia, quando essa sia necessaria per rendere effettivi i criteri di personalizzazione, adeguatezza e deterrenza.

La Corte chiarisce, tuttavia, che il numero dei dipendenti e la dimensione dell’impresa non vengono espunti dall’ordinamento. Essi continuano a orientare la liquidazione concreta dell’indennità. Viene meno soltanto il loro impiego come requisito ostativo, cioè come condizione preliminare che esclude a priori il lavoratore delle imprese più piccole dalla fascia maggiorata.

A questa conclusione conduce anche l’ordinanza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 22 maggio 2025, n. 13741, richiamata dalla sentenza n. 174. Nel testo originario dell’art. 8, il requisito dimensionale e quello dell’anzianità dovevano ricorrere congiuntamente per consentire la possibile maggiorazione. La pronuncia costituzionale interviene proprio sul primo requisito, lasciando inalterata la funzione dell’anzianità quale criterio di accesso all’ampliamento della forbice e quale elemento da valutare insieme agli altri parametri legali.

La tecnica decisoria è puntuale.: l Corte non accoglie il petitum sostitutivo del Tribunale di Livorno, che avrebbe comportato la costruzione di un nuovo limite di dodici mensilità mediante la combinazione del dimezzamento previsto dall’art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2015 con il limite di ventiquattro mensilità previsto dall’art. 18, quinto comma, dello Statuto dei lavoratori. Tale combinazione avrebbe creato un precetto nuovo, fondendo segmenti appartenenti a discipline differenti, senza individuare una soluzione già presente nell’ordinamento.

La Corte opta invece per una pronuncia ablativa parziale, interna alla disposizione censurata. Il dispositivo dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966 limitatamente alle parole «, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro». L’eliminazione di tale frammento è sufficiente a rimuovere il vulnus costituzionale, perché lascia in vigore il meccanismo di maggiorazione già previsto dallo stesso art. 8 e non attribuisce al giudice un potere risarcitorio privo di limite.

La soluzione è coerente con la tecnica decisoria illustrata dalla Corte, secondo cui il petitum del Giudice rimettente chiarisce il contenuto delle censure ma non vincola l’individuazione del rimedio. Una volta accertata la fondatezza della questione, la Corte può scegliere la soluzione più idonea alla reductio ad legitimitatem, purché essa sia rinvenibile nel sistema; nel caso in esame, il rimedio non viene importato dall’art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2015 né dall’art. 18 dello Statuto, ma si ricava dalla rimozione dell’unico ostacolo che rendeva inaccessibile una fascia già prevista dall’art. 8.

Il principio di diritto

La sentenza afferma che la tutela indennitaria prevista dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966 deve essere effettiva, personalizzabile e adeguata alla concreta gravità del licenziamento illegittimo. Il lavoratore assunto

prima del 7 marzo 2015 e rientrante nell’ambito della tutela obbligatoria non può essere escluso dalla fascia indennitaria maggiorata per il solo fatto che il datore occupa quindici o meno prestatori di lavoro.

Resta ferma, in via ordinaria, la forbice compresa tra due mensilità e mezza e sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; quando il lavoratore ha un’anzianità superiore a dieci anni, il Giudice può utilizzare una fascia che arriva fino a dieci mensilità; quando l’anzianità supera i vent’anni, la fascia può arrivare fino a quattordici mensilità: la formulazione «fino a» esclude qualsiasi automatismo: l’anzianità amplia lo spazio di valutazione, ma non determina da sola l’importo dovuto.

La liquidazione deve essere compiuta applicando i criteri dell’art. 8 della L. 604/1966 e dell’art. 30, comma 3, della L. 183/2010, n.: il Giudice deve considerare, tra gli altri elementi, il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni e le condizioni dell’attività esercitata dal datore di lavoro, l’anzianità e le condizioni del lavoratore, la situazione del mercato del lavoro locale, il comportamento delle parti anche anteriore al licenziamento e i parametri fissati dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale nei limiti previsti dalla legge.

Il principio non equivale, dunque, a una equiparazione tra piccole e grandi imprese: la dimensione aziendale continua ad avere rilievo, ma non come barriera assoluta all’accesso alla maggiorazione: essa diviene un criterio concorrente nella concreta quantificazione dell’indennità, da ponderare insieme alla durata del rapporto, alla gravità dei vizi, alla posizione del lavoratore e alla sostenibilità dell’organizzazione datoriale.

È altrettanto necessario distinguere il nuovo assetto dell’art. 8 da quello dell’art. 9 del D.lgs. 23/2015: dopo la sentenza n. 118 del 2025, per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 e soggetti, nelle ipotesi considerate, all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo, permane il dimezzamento degli importi, mentre è venuto meno il tetto invalicabile di sei mensilità, con una forbice che può arrivare da tre a diciotto mensilità.

La pronuncia de qua non trasferisce tale regime nell’art. 8 e non sostituisce la disciplina storica con un nuovo intervallo di tre-diciotto mensilità.

Le conseguenze applicative

La prima conseguenza riguarda i giudizi ancora pendenti nei quali il rapporto non sia esaurito e la misura dell’indennità debba essere determinata: a seguito della pubblicazione della decisione, l’art. 8 deve essere applicato nella formulazione risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale: il Giudice non può quindi negare l’accesso alla fascia maggiorata per il solo fatto che il datore occupi quindici o meno dipendenti, ma deve verificare l’anzianità del lavoratore e procedere alla liquidazione secondo tutti i criteri normativi rilevanti.

La dimensione aziendale conserva una duplice rilevanza: da un lato, continua a concorrere alla valutazione della concreta misura del ristoro, perché il numero dei dipendenti, le dimensioni e le condizioni dell’attività sono elementi espressamente previsti dalla legge, mentre dall’altro, non può più impedire in via preliminare l’accesso alla fascia fino a dieci o quattordici mensilità. Il passaggio è quindi da requisito ostativo a criterio di modulazione.

La pronuncia attribuisce particolare rilievo ai rapporti di lunga durata: per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, l’anzianità superiore a dieci anni costituisce oggi, in concreto, un requisito ampiamente diffuso; l’anzianità superiore a vent’anni consente di aspirare alla fascia fino a quattordici mensilità: ciò non significa che la durata del rapporto produca automaticamente il massimo, bensì che il Giudice dispone di uno spazio più ampio per correlare la risposta economica alla storia professionale, alla maggiore difficoltà di ricollocazione e alla gravità della lesione.

Sul piano sistematico, la sentenza riduce l’asimmetria tra vecchi e nuovi assunti nelle imprese minori, ma non la elimina integralmente: restano discipline differenti per data di assunzione, natura del vizio e struttura del rimedio; restano inoltre la distinzione tra tutela obbligatoria e tutela reintegratoria e la diversa conformazione dei massimi previsti dall’art. 8 della L. 604/1966 e dall’art. 9 del d.Dgs. 23/2015.

Quanto agli effetti temporali, la declaratoria opera secondo l’art. 136 della Costituzione e l’art. 30 della L. 87/1953, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione; nei giudizi pendenti e nei rapporti non esauriti il giudice deve applicare la disposizione depurata del frammento dichiarato incostituzionale: la sentenza non comporta invece la riapertura automatica delle controversie definite con provvedimenti irrevocabili né incide, di per sé, sulle transazioni ormai perfezionate e stabilizzate secondo l’ordinamento.

La pronuncia può comunque influire sulle valutazioni economiche compiute nelle conciliazioni relative a controversie non ancora definite, perché amplia il rischio risarcitorio potenziale del datore di lavoro: la maggiore ampiezza della forbice non equivale a una condanna predeterminata, ma incide sulla valutazione prognostica dell’esito della controversia e sulla possibilità di raggiungere un accordo coerente con i criteri legali e con la concreta posizione del lavoratore.

Resta, a mio avviso, un problema di riordino legislativo: la sentenza interviene su una specifica disfunzione del sistema, senza eliminare la frammentazione prodotta dalla successione di riforme e pronunce costituzionali: l’art. 8 continua a convivere con l’art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2015 e con le diverse forme di tutela previste dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. La coerenza complessiva dell’ordinamento non può essere affidata indefinitamente a interventi ablativi, pur incisivi, della Corte costituzionale.

Conclusioni

La sentenza n. 174 del 2026 non rappresenta una rottura con la giurisprudenza costituzionale precedente, bensì lo sviluppo coerente di un percorso avviato con il contrasto agli automatismi e alle rigidità eccessive nella determinazione delle conseguenze del licenziamento illegittimo; dalla sentenza n. 194 del 2018 alla sentenza n. 150 del 2020, dal monito della sentenza n. 183 del 2022 alla sentenza n. 118 del 2025, la Corte ha progressivamente affermato che l’indennità deve poter riflettere la specificità della vicenda, compensare il pregiudizio e conservare una concreta efficacia dissuasiva.

L’elemento di novità sta nella natura della distinzione censurata: la Corte non elimina la tradizionale differenza tra tutela reale e tutela obbligatoria e non dichiara costituzionalmente irrilevante la dimensione dell’impresa. Colpisce una distinzione infragruppo, interna all’area delle imprese sottosoglia, che impediva ai lavoratori delle realtà ancora più piccole di accedere a una fascia indennitaria già prevista dall’art. 8: la dimensione aziendale perde così la funzione di preclusione assoluta e conserva quella, diversa, di criterio di valutazione.

La sentenza valorizza inoltre la ragionevolezza sopravvenuta del sistema. La differenza temporale tra vecchi e nuovi assunti non è illegittima per il solo fatto di esistere, ma deve essere verificata alla luce degli effetti prodotti dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale: dopo la rimozione del tetto di sei mensilità nell’art. 9 del D.lgs. n. 23/2015, il lavoratore assunto dopo il 7 marzo 2015 poteva trovarsi in una posizione più favorevole rispetto al lavoratore assunto prima della stessa data. La rimozione del requisito dimensionale dell’art. 8 riduce questa asimmetria senza unificare discipline che rimangono strutturalmente diverse.

Il risultato è una tutela obbligatoria più ampia, ma non automatica: il lavoratore può accedere, in presenza dei requisiti previsti, a una fascia fino a dieci o quattordici mensilità ma il Giudice deve motivare la concreta liquidazione alla luce della gravità del licenziamento, della durata del rapporto, delle condizioni delle parti, delle dimensioni dell’impresa e degli ulteriori parametri normativi: la Corte non attribuisce quindi un premio fondato sulla sola anzianità e non sostituisce il limite ordinario di sei mensilità con un limite generale di dodici o diciotto mensilità.

Il significato più profondo della decisione è che la ridotta dimensione dell’impresa può giustificare una moderazione della tutela, ma non un ristoro meramente simbolico né una regola che renda apparente il potere del giudice di personalizzare la risposta: la tutela del lavoro resta compatibile con la pluralità dei modelli rimediali e con la sostenibilità dell’organizzazione datoriale, purché la conseguenza economica del licenziamento illegittimo sia adeguata, proporzionata e realmente capace di dissuadere dalla violazione.

In questo equilibrio, la sentenza n. 174 del 2026 amplia la tutela obbligatoria e, al tempo stesso, conferma l’esigenza di un intervento legislativo organico sulla persistente frammentazione del sistema.

Avv. Francesco Chinni