L'Assegno unico universale non deve essere necessariamente ripartito a metà tra genitori separati, neppure in presenza di affidamento condiviso. Il giudice può riconoscere l'intero beneficio al genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente.

Lo ha precisato la Cassazione, con ordinanza n. 29000/2026, accogliendo il ricorso di una madre contro la decisione che aveva attribuito al padre il 50% della prestazione.

Nel caso esaminato, la figlia era affidata a entrambi i genitori, ma collocata prevalentemente presso la madre, già beneficiaria dell'intero assegno e destinataria di un contributo paterno al mantenimento di 250 euro mensili.

Secondo la Suprema Corte, l'articolo 6, comma 4, del D.lgs. 230/2021 deve essere interpretato tenendo conto della finalità del beneficio e, soprattutto, dell'interesse del minore. Il genitore collocatario sostiene infatti le esigenze quotidiane del figlio e deve destinare le somme ricevute esclusivamente al suo mantenimento.

La Cassazione ha inoltre ribadito che Assegno unico e contributo di mantenimento sono prestazioni distinte. Pertanto, il versamento di un assegno mensile da parte dell'altro genitore non giustifica, da solo, la divisione del beneficio.

La decisione d'appello è stata cassata con rinvio.

Il principio è chiaro: l'affidamento condiviso non determina automaticamente la ripartizione dell'Assegno unico al 50%. La scelta deve rispondere alle concrete esigenze del figlio.