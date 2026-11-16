La famiglia oltre i problemi

Famiglia, dal latino “famulus”, servitore: non farsi servo di qualcuno ma mettersi al servizio l’uno dell’altro, in particolare degli ultimi arrivati, dei più deboli, di coloro che cadono in qualche errore o fallimento o malattia. Oggi, però, proprio in questi momenti viene a mancare lo spirito di servizio e il tessuto familiare si rivela fragile, si lacera e, troppo spesso, in maniera irrimediabile.

“Oggi il pensiero sistemico, nell’ottica della complessità trova i suoi riferimenti scientifici nella teoria del caos: la scienza del non equilibrio che descrive l’apparire di comportamenti non prevedibili. Anche la famiglia può essere considerata, un sistema non lineare, che attraversa stati critici, in una “regione di frontiera” tra ordine e caos” (cit.). La vita è un’oscillazione tra omeostasi e transistasi, l’una è l’attitudine volta a preservare uno stato e l’altra è l’attitudine volta a cambiarlo: allo stesso modo la famiglia, che è connaturalmente soggetta a crisi e di questo bisogna avere consapevolezza per non crollare alla prima seria difficoltà e fare conseguentemente la scelta adeguata.

A proposito di consapevolezza lo psicologo e psicoterapeuta Edoardo Vian scrive: “Se non amo la mia vita, se non imparo a benedirla, se non ho misericordia di me stesso, non potrò amare veramente mia moglie, ma sarà solo un volontarismo moralistico e sterile”. La coppia, prima, e la famiglia, dopo, sono culla di misericordia e umiltà, quegli atteggiamenti di cui si trova traccia nell’art. 144 cod. civ..

Amare qualcuno non significa accettare, annuire, annientare se stessi, annullare le differenze personali, provare freddo o caldo come l’altro/a, vestirsi in modo simile all’altro/a, cambiare i gusti culinari... Significa armonizzarsi e rispettarsi reciprocamente come fanno i musicisti nel concerto. La linea tra amore sano e amore patologico è sottile e bisogna fare molta attenzione, altrimenti si rischia di mettere su una famiglia patogena o patologica.

L’amore si coltiva, si manifesta, si consolida pure mediante i riti. La differenza tra routine e rituale: i riti costruiscono, consolidano e confortano i rapporti, la routine li consuma. Quello che succede in famiglia ove non scarseggiano i riti e tutto scorre secondo la routine e poi le relazioni si appiattiscono e ci si perde di vista pur nella stessa casa.

“Famiglia” contiene “maglia” o “magia”, quello che dovrebbe essere, ma spesso si rivela un maglio o un brutto incantesimo.

I genitori devono fare attenzione a ogni segnale che loro possono “lanciare” e a ogni segnale che possono ricevere dai figli, perché la maggior parte delle dipendenze dilaganti scaturisce dalla famiglia o in famiglia.

“• Dipendenza da sostanze stupefacenti: L’Italia, negli ultimi anni, ha visto un incremento nell’uso di droghe illegali, soprattutto tra i giovani. Questo non solo pone problemi di salute pubblica ma anche sfide sociali e legali. Il contrasto a tale fenomeno richiede un approccio integrato che includa prevenzione, trattamento e reinserimento sociale.

• Gioco d’azzardo Patologico: Una dipendenza spesso sottovalutata ma estremamente diffusa è quella legata al gioco d’azzardo. In Italia, si stima che migliaia di persone soffrano di gioco d’azzardo patologico, con ripercussioni devastanti sul piano finanziario, personale e familiare. È fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica e offrire supporto adeguato a chi ne è coinvolto.

• Dipendenze affettive: Un altro aspetto preoccupante è rappresentato dalle dipendenze affettive, che possono portare a relazioni tossiche e dannose. Questo tipo di dipendenza spesso viene trascurata, ma è essenziale parlarne e fornire strumenti di supporto e aiuto” (cit.).

Libertà e dignità, ciò che caratterizza l’essere umano e ciò che si perde in ogni forma di dipendenza, a cominciare da quella affettiva. E l’educazione, soprattutto in famiglia, deve essere liberante e non modellare il bambino a propria immagine e somiglianza o secondo i propri gusti (a cominciare dal cibo).

Dipendenze, devianze e altri disagi giovanili sono dovuti altresì al declino dell’educazione in famiglia: prima i figli dovevano obbedire ai genitori, poi ascoltarli; successivamente i genitori hanno cominciato ad accontentare i figli sino ad assecondarli e anticiparli senza farli più esprimere o desiderare. Genitori elicottero, spazzaneve, avvocati, sindacalisti, amici dei figli. I genitori tornino a essere e fare i genitori, “geni” e “tori”.

Lo scrittore Salvatore Di Mauro afferma: “Il mezzo più potente per incoraggiare i propri figli è raccontarsi, senza vergogna. Non imporre nulla, quindi, ma condividere, è l’atteggiamento giusto che incoraggia i ragazzi, allenandoli a dare importanza ai sentimenti altrui”. Occorre che la famiglia recuperi la dimensione narrativa conoscersi veramente e riconoscersi nei momenti di offuscamento. I genitori devono imparare più a raccontarsi che a raccomandarsi con i figli. La narrazione è scuola di vita in cui vengono meno barriere e altre inibizioni.

La famiglia non ha solo abdicato alla funzione educativa ma pure a quella generativa, infatti è talmente elevata la denatalità che si parla di inverno demografico, problema che riguarda soprattutto l’Italia.

Anche la Svizzera ha toccato il punto più basso mai registrato in vent’anni rispetto alla natalità: il livello è di 1,39 figli per donna (rispetto all’1,20 dell’Italia). La Swissinfo ha realizzato un sondaggio (inizi 2024) tra i giovani per esplorare le ragioni della bassa propensione a fare famiglia: gender gap (divario tra genere maschile e genere femminile), svantaggio economico di chi ha figli rispetto a chi non li ha, ma anche desideri di autorealizzazione e problemi ambientali e climatici sono le ragioni principali. D’altra parte, il campione esaminato si è dichiarato ben consapevole che il futuro del Paese sarà sempre più precario: forza lavoro, ospedali, scuole, nuovi talenti verranno a mancare. La forte denatalità che sta colpendo tutti i Paesi occidentali o industrializzati è un dato notevolmente negativo che evidenzia la mancanza di fiducia e anche di impegno dei giovani e le grosse responsabilità delle generazioni mature.

L’economista Leonardo Becchetti spiega: “L’aspetto economico non dice tutto. La carenza di natalità è anche indice di una crisi di generatività, di capacità e voglia di costruire relazioni e progettare futuro [...]. Per usare dei termini dell’economia, tale cultura considera le relazioni alla stregua di beni di consumo, da rottamare e sostituire progressivamente, e non beni d’investimento su cui costruire un progetto duraturo”. I problemi economici sono sempre esistiti, ma oggi si sono persi la fiducia e gli altri valori e prevalgono individualismo e materialismo per cui non si investe nei beni relazionali (di cui all’art. 2 Cost.), in primo luogo la famiglia che non è più “allargata” in senso genealogico ma diventa sempre più “liquefatta”.

Con l’ordinanza n. 25055 del 18 settembre 2024, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Civile, ha stabilito che, in caso di separazione personale, la creazione di un nuovo nucleo familiare di fatto, da parte del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, comporta la cessazione definitiva del diritto alla contribuzione periodica. Il nuovo aggregato familiare, che interrompe il precedente modello di vita matrimoniale, fa decadere il diritto all’assegno. Questa ordinanza è in linea con la precedente giurisprudenza e conferma, tra l’altro, la rilevanza della convivenza - ovvero progetto di vita e stabilità - alla base di una famiglia.

Lo psicologo Simone Olianti chiosa: “Le persone resilienti sono coloro che di fronte a una difficoltà, a un evento doloroso o traumatico, a una crisi inaspettata, non si arrendono né si scoraggiano, trovano in se stesse la forza di andare avanti, riuscendo talvolta a trasformare l’evento negativo in una fonte di apprendimento che consenta loro di acquisire competenze utili per migliorare la propria vita”. La prima scuola di resilienza è la famiglia, “società naturale”.

Per quanto i bambini possano nascere al di fuori di una famiglia, i bambini hanno bisogno e diritto a una famiglia sana. Tra i tanti, lo psicoterapeuta Albero Pellai scrive nel suo Decalogo per proteggere i nostri bambini” (2018): “1. Diritto a crescere in una famiglia che non sia stremata dalla precarietà, dalla crisi economica, dall’emergenza che ogni giorno impone di trovare un modo per sopravvivere, anziché vivere. Nella nostra nazione le famiglie che attualmente vivono in povertà assoluta sono più di due milioni, il numero più alto mai registrato nell’ultimo decennio. Di conseguenza i bambini che in esse crescono spesso si trovano a confronto con genitori stremati dalla vita, in ansia per tutto. E in queste condizioni, si vive e cresce male”.

Nel Piano per il futuro dell’ONU (Pact for the Future, 2024) al n. 59 lettera f si legge: “Attuare politiche a favore della famiglia e orientate alla famiglia che supportino lo sviluppo sociale ed economico dei bambini e dei giovani affinché possano raggiungere il loro pieno potenziale e godere dei loro diritti umani”. In più fonti recenti, normative e non, si legge che si deve riconoscere alla famiglia il suo ruolo e che la stessa se ne deve riappropriare e che si devono adottare politiche a sostegno della famiglia (per esempio in Campania la legge regionale 11 novembre 2024 n. 18 Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialità in ambito regionale). È possibile fare ciò se si considera quanto si è fatto negli anni ’70.

Famiglia: forma e forza della vita. Dove è inesistente o evanescente se ne vedono gli effetti deleteri.

“Tanti piccoli gesti gentili fanno la famiglia felice. E più lieve il mondo” (lo scrittore Bruno Ferrero). La famiglia: al centro della vita di ciascuno e di tutti.

La famiglia comporta, richiede fatica e fantasia, operosità e originalità.

Famiglia, focolare e focolaio: di affetti e difetti, carezze e carenze, amore e dolore.