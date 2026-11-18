In Campania, Toscana, Lazio, Piemonte ed Emilia-Romagna migliaia di cittadini stanno ricevendo una serie di avvisi di pagamento per visite o esami prenotati al CUP, il Centro unico di prenotazione, anche diversi anni fa, e poi saltati senza disdetta.

Le aziende sanitarie stanno cercando di recuperare le somme dei ticket non pagati, anche tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. A Napoli, dove la spinta è arrivata dagli accertamenti fatti dalla Corte dei conti sui crediti delle aziende sanitarie, l’Asl Napoli 1 Centro ha fatto spedire circa 85mila avvisi per appuntamenti dal 2016 al 2024.

Chi riceve un avviso o una cartella per una visita non disdetta può verificare a quale prenotazione si riferisce e, se la pretesa sembra infondata, chiedere

l’annullamento dell’addebito o

la sospensione della riscossione.



Perché arriva la richiesta e quanto si paga

L’art. 3, comma 15, del d.lgs. 124/1998 già prevedeva l’obbligo di pagare la quota per chi saltava un appuntamento, ma solo se non esente dal ticket.

Il d.l. 73 del 7 giugno 2024, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, ha esteso la regola anche agli esenti per reddito o patologia. Il comma 7 del suo art. 3 prevede che chi non si presenta senza presentare una disdetta giustificata paghi alla struttura pubblica o privata accreditata il ticket ordinario previsto per quella prestazione il giorno dell’appuntamento. Il pagamento non è dovuto nei casi di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta che hanno impedito di presentarsi.

Secondo alcune ricostruzioni, le somme degli avvisi vanno da un minimo di 15 euro a un massimo di 40 euro per appuntamento, comprese le spese di notifica, e il totale cresce quando l’atto comprende più prenotazioni.



Visita non disdetta, come leggere l’avviso o la cartella

La prima cosa da fare è annotare la data di notifica della cartella, perché da quel momento cominciano a decorrere i termini per impugnare. È inoltre importante capire se a chiedere il pagamento è l’Asl o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Struttura, data, prestazione, numero di prenotazione e importo vanno poi confrontati con i documenti a propria disposizione. Il confronto serve anche a capire di quale addebito si tratta, perché aver saltato una visita, non aver pagato il ticket di una visita fatta o non aver ritirato un referto sono ipotesi diverse, che si contestano con prove diverse.



Quali documenti presentare per contestare

La prova da presentare dipende quindi dal motivo dell’addebito. Per una visita effettivamente svolta possono essere sufficienti il referto o una dichiarazione della struttura, mentre per un appuntamento cancellato o rinviato potrebbe servire la conferma del CUP.

Chi aveva già pagato deve recuperare la ricevuta, mentre chi non si è presentato per un ricovero urgente o per altri impedimenti oggettivi, come un lutto o un incidente, può far valere la causa di forza maggiore.



Esenti e visite di anni fa, quale legge si applica

L’obbligo per gli esenti riguarda le assenze successive all’entrata in vigore della riforma del 2024, perché la legge non ha effetto retroattivo, e per gli appuntamenti antecedenti si applica la disciplina in vigore alla data della visita. Chi non era esente poteva già essere chiamato a pagare in base al decreto del 1998, mentre per un esente serve una specifica disposizione dell’epoca. È il caso della Toscana, dove la somma dovuta per la mancata disdetta, il cosiddetto malum, si fonda sulla legge regionale 81 del 2012, e dell’Emilia-Romagna, con l’art. 23 della legge regionale 2 del 2016. Un esente che riceve una richiesta per una visita del 2017 può quindi chiedere all’azienda quale norma ha applicato alla sua posizione.



Prescrizione a cinque o dieci anni

Un altro aspetto rilevante è la prescrizione, disciplinata dagli artt. 2934 e seguenti del Codice civile. Un diritto si estingue se il titolare non lo esercita entro il termine fissato dalla legge, che salvo eccezioni è di dieci anni (art. 2946 c.c.) e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il decorso del termine si interrompe quando il creditore chiede il pagamento con atto giudiziale o con richiesta scritta che mette in mora il debitore, cioè lo invita formalmente a pagare, e da quel momento il termine riparte da zero.

Secondo alcune ricostruzioni, l’Asl Napoli 1 Centro considera il credito come un ticket soggetto alla prescrizione ordinaria di dieci anni. Sindacati e avvocati lo qualificano invece come una sanzione amministrativa per una condotta omissiva, per la quale la legge 689/1981 prevede la contestazione entro novanta giorni dall’accertamento. In questo caso, il diritto di riscuotere la somma si prescrive in cinque anni dal giorno della violazione. A contare quindi è la natura dell’addebito, insieme alle date delle notifiche.



Riesame all’Asl e sospensione della cartella

Se l’addebito arriva dall’Asl, è possibile presentare un’istanza di riesame in autotutela, cioè la richiesta all’ente di correggere o annullare un proprio atto errato. L’istanza però non ferma da sola la riscossione né i termini per un eventuale ricorso.

Se invece arriva una cartella, entro 60 giorni dalla notifica si può chiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la sospensione legale prevista dall’art. 1, commi 537 e seguenti, della legge 228 del 2012. La sospensione è ammessa in casi precisi, tra cui il pagamento avvenuto prima dell’iscrizione a ruolo, cioè nell’elenco dei debiti che l’ente affida all’agente della riscossione, e la prescrizione già compiuta prima che il ruolo fosse reso esecutivo.