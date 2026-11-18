LA VICENDA

Un lavoratore dipendente è malato. L’azienda per la quale lavora sospetta che durante la convalescenza l’uomo svolga un’altra attività lavorativa presso l’azienda agricola di famiglia. Incarica quindi un investigatore privato di eseguire alcune verifiche. All’esito il lavoratore viene licenziato.

IL MERITO

Il dipendente ricorre contro il massimo provvedimento sanzionatorio. Il licenziamento viene annullato sia in primo che in secondo grado. La disputa arriva dunque in Cassazione.

LE REGISTRAZIONI AUDIO

Preliminarmente i Supremi Giudici hanno sentenziato che la registrazione effettuata dall’investigatore privato dei suoi colloqui con il lavoratore malato, oltre a configurare una violazione della privacy per aver raccolto direttamente presso l’interessato dati personali senza fornire la prevista informativa, esorbita dall’incarico conferito all’agenzia, che si sarebbe dovuta limitare a verificare la presunta pretestuosità delle assenze dal lavoro.

L’esito dell’investigazione è stato invece considerato inutilizzabile in quanto il detective privato non si è limitato ad un semplice monitoraggio di condotte spontaneamente tenute dal lavoratore, ma ha indotto comportamenti elusivi, quasi come un agente provocatore. Egli ha sollecitato telefonicamente il lavoratore a organizzare incontri al fine di vendergli il vino di produzione dell’azienda di famiglia; condotta, quest’ultima, che, in mancanza di tale telefonata, non si sarebbe verificata. In tale modo il titolare dell’agenzia investigativa ha creato artificiosamente l’occasione dell’illecito. Così facendo il detective ha anche violato l’articolo 9, comma 1 del Codice Deontologico, secondo il quale “L'investigatore privato si astiene dal porre in essere prassi elusive di obblighi e di limiti di legge”.

LA SENTENZA

Con il provvedimento numero 29054 del 13 novembre 2026, la Corte ha quindi confermato la reintegra del lavoratore, riconoscendo l’eccessiva estensione della sorveglianza sul lavoratore e uno sproporzionato grado di intrusione nella sua vita privata, con conseguente inutilizzabilità della relazione investigativa.

Andrea Pedicone

Auditor/Lead Auditor Qualificato UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni