L’avvocato deve valutare ogni possibile rischio processuale e adottare le iniziative utili a salvaguardare il cliente, anche quando la giurisprudenza presenta orientamenti contrastanti. Lo ribadisce la Cassazione, ordinanza n. 29585/2026, precisando che l’incertezza interpretativa non esclude automaticamente la responsabilità professionale.

La controversia riguardava alcuni indennizzi per beni confiscati dal governo libico negli anni Settanta. I clienti avevano contestato al legale di non aver adottato tempestivamente un atto idoneo a interrompere la mora dell’amministrazione, con conseguente perdita di somme dovute a titolo di interessi.

La Cassazione ha disposto un nuovo esame della vicenda, sottolineando che il professionista avrebbe dovuto considerare anche gli scenari giuridici alternativi e predisporre misure preventive per evitare possibili pregiudizi.

La diligenza richiesta non consiste soltanto nella scelta della strategia ritenuta più corretta, ma anche nella capacità di anticipare i rischi e proteggere concretamente gli interessi dell’assistito.