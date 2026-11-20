Chi sostiene che un testamento olografo non sia stato scritto dal testatore deve dimostrarne la falsità. Lo afferma il Tribunale di Agrigento, sentenza n. 1400 del 26 ottobre 2026, richiamando i principi sull’onere della prova nelle azioni di accertamento negativo.
La contestazione dell’autenticità della scheda testamentaria non comporta, da sola, la perdita della sua efficacia. Il giudice può verificare la provenienza della scrittura attraverso documenti di confronto, purché la loro autenticità sia riconosciuta o non contestata.
La scelta delle scritture da utilizzare per la comparazione spetta al giudice, che può valutare i diversi elementi probatori senza essere vincolato a una graduatoria prestabilita.
Per essere valido, il testamento olografo deve rispettare l’articolo 602 c.c.: deve essere interamente scritto a mano dal testatore, datato e sottoscritto. L’autografia costituisce un requisito essenziale dell’atto.