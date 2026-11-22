La magistratura di sorveglianza può disporre il trasferimento del detenuto in un altro istituto penitenziario per porre fine a condizioni detentive incompatibili con il senso di umanità, senza dover ricorrere necessariamente a un rinvio dell'esecuzione della pena o alla detenzione domiciliare.

Lo ha precisato la Corte costituzionale con la sentenza n. 204/2026, dichiarando inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, che chiedeva di riconoscere ulteriori poteri al giudice per tutelare i detenuti sottoposti a condizioni carcerarie degradanti.

La vicenda riguardava un detenuto del carcere di Sollicciano, costretto a vivere in una cella di nove metri quadrati con altri due reclusi, caratterizzata da infiltrazioni d'acqua, assenza di acqua calda e infestazione di cimici. Nonostante il Tribunale avesse già ordinato interventi per migliorare le condizioni della struttura, l'amministrazione penitenziaria era rimasta inadempiente.

La Corte ha chiarito che il giudice dispone già di strumenti per tutelare i diritti del detenuto. In particolare, ai sensi dell'art. 35-bis dell'ordinamento penitenziario, può nominare un commissario che si sostituisca all'amministrazione inadempiente, anche per disporre il trasferimento del detenuto in un altro carcere, tenendo conto della necessità di preservare i suoi legami familiari e sociali.

La Consulta ha tuttavia evidenziato la gravità del sovraffollamento carcerario, sottolineando la necessità di interventi legislativi urgenti per migliorare le condizioni di detenzione e garantire il rispetto della dignità dei reclusi, anche attraverso una revisione o un ampliamento dell'accesso alle misure alternative alla detenzione.