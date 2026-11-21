Il contrasto di un provvedimento amministrativo con le norme europee non comporta automaticamente la nullità. Se l’amministrazione esercita un potere legittimamente attribuito, ma lo fa in modo illegittimo, l’atto è annullabile e deve essere contestato entro i termini previsti.
Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato, sentenza n. 7441/2026, in una controversia relativa a un prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario.
La distinzione tra nullità e annullabilità è determinante: soltanto l’assenza radicale del potere può incidere sulla validità dell’atto in termini di nullità. Gli errori nell’applicazione delle regole che disciplinano un potere esistente devono invece essere contestati tempestivamente.
Non è quindi possibile attendere un successivo atto di riscossione per rimettere in discussione un provvedimento ormai definitivo, salvo contestarne eventuali vizi propri.
La pronuncia richiama l’importanza di impugnare l’atto lesivo nei tempi corretti, evitando che il decorso dei termini impedisca di far valere le proprie ragioni.