La donazione di denaro effettuata tramite bonifico bancario, senza atto pubblico, può essere nulla sul piano civilistico ma comunque tassabile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15315 del 20 maggio 2026, distinguendo la validità della donazione dai suoi effetti fiscali.
Il caso riguardava il trasferimento di oltre 8,2 milioni di euro da una madre alla figlia. L’Agenzia delle Entrate aveva applicato l’imposta di donazione all’8%, dopo che la beneficiaria aveva dichiarato la provenienza delle somme durante un accertamento fiscale.
Secondo la Cassazione, per le donazioni di valore non modico l’art. 782 c.c. richiede l’atto pubblico, a pena di nullità. Il semplice bonifico non è sufficiente a rispettare tale formalità, trattandosi di donazione diretta.
Tuttavia, l’assenza dei requisiti formali non impedisce al Fisco di tassare l’effettivo trasferimento gratuito di ricchezza. Pertanto, anche una liberalità civilisticamente nulla può assumere rilevanza ai fini dell’imposta di donazione, secondo l’art. 56-bis del d.lgs. n. 346/1990.
La tassazione può seguire regole differenti in caso di registrazione volontaria della liberalità, con applicazione dell’aliquota prevista per il rapporto di parentela e delle relative franchigie.
Resta però un aspetto fondamentale: il pagamento dell’imposta non sana la nullità della donazione. Il beneficiario potrebbe quindi essere esposto a una richiesta di restituzione delle somme ricevute.
La pronuncia evidenzia così la necessità di distinguere attentamente gli adempimenti fiscali dai requisiti civilistici richiesti per rendere valida una donazione.