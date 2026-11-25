A quattordici anni di distanza dalla legge n. 247 del 2012, la professione forense si prepara a voltare pagina. Nella seduta del 18 novembre 2026, il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di riforma dell’ordinamento forense, dando così attuazione alla legge delega 28 luglio 2026, n. 137. Il testo — un corpus organico di 95 articoli suddivisi in sei titoli — ha completato il suo iter governativo dopo il passaggio consultivo al Consiglio nazionale forense e l’esame delle Commissioni parlamentari, e attende ora l’emanazione da parte del Presidente della Repubblica per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non si tratta di un semplice ritocco cosmetico, bensì di una riscrittura sistematica che cerca un punto di equilibrio complesso: da un lato riafferma i pilastri identitari della toga, dall’altro prova a governare le trasformazioni del mercato legale, dalle aggregazioni multidisciplinari fino alle forme di collaborazione dei professionisti più giovani.

Libertà, segreto inviolabile e ritorno al giuramento

L’impianto del nuovo decreto si apre con una dichiarazione di principio netta, elevando la libertà e l’indipendenza dell’avvocato a presupposto stesso dello Stato di diritto, non più come mere clausole di stile ma come architrave dell’intero sistema. Questa scelta di campo si riflette immediatamente anche sul piano simbolico e deontologico con il ritorno del giuramento, che manda in pensione l’«impegno solenne» introdotto nel 2012, recuperando una formula che lega in modo più profondo l’esercizio della professione alla funzione costituzionale della difesa.

Sul versante delle garanzie sostanziali, il segreto professionale viene qualificato espressamente come inviolabile e indisponibile. La tutela non resta circoscritta al singolo professionista, ma si estende a qualsiasi supporto, materiale o informatico, coinvolgendo anche soci, associati, componenti delle reti e colleghi che condividono gli stessi spazi di lavoro, fatte salve deroghe rigorosamente tassative. Parallelamente, il legislatore interviene per arginare il fenomeno dell’abusivismo: la riserva di attività non si ferma più alle aule di tribunale, alla mediazione obbligatoria o alla negoziazione assistita, ma abbraccia anche la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, purché svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato e connesse all’attività giurisdizionale. Per scoraggiare l’intermediazione di società o soggetti non abilitati, il decreto sancisce la nullità di qualsiasi patto sui compensi stipulato a favore di chi non è iscritto all’albo. A completare le garanzie economiche della professione interviene poi un rafforzamento del recupero del credito: in presenza del parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell’ordine, il giudice potrà concedere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell’articolo 642 del codice di procedura civile, affiancando questa tutela alla solidarietà delle parti nel pagamento delle spettanze quando una controversia si chiude con un accordo.

Studi associati, società e la stretta sulla monocommittenza

Il mercato legale negli ultimi anni ha spinto molti studi a strutturarsi in forme più complesse, spesso con il rischio che le logiche puramente finanziarie finissero per prevalere sull’autonomia tecnica del professionista. Per evitare questo scivolamento, nelle società tra avvocati almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto dovranno restare saldamente nelle mani dei soci avvocati, con il divieto espresso di schermare le partecipazioni tramite società fiduciarie, trust o interposta persona. Accanto alle società, trovano una regolamentazione organica le associazioni professionali e le reti — sia esclusivamente forensi sia multidisciplinari — che potranno acquisire soggettività giuridica dotandosi di un fondo patrimoniale e di un organo comune.

Ma il capitolo più atteso, soprattutto dalle nuove generazioni che popolano gli studi più strutturati, riguarda il lavoro interno all’avvocatura. Il legislatore delegato prova infatti a dare dignità normativa a rapporti rimasti troppo a lungo in una zona grigia, distinguendo chiaramente tra due diverse figure contrattuali. Da un lato viene disciplinata la monocommittenza, intesa come il rapporto continuativo ed esclusivo prestato da un avvocato a favore di un altro collega, di un’associazione, di una rete o di una società tra avvocati, per la quale la riforma introduce finalmente la garanzia di compensi minimi e tutele specifiche in caso di malattia, infortunio e maternità. Dall’altro lato viene regolata la collaborazione continuativa, una formula analoga sul piano della stabilità ma priva del vincolo di esclusività, che consente al professionista di mantenere una propria autonomia operativa verso altri clienti.

Tirocinio, esame di abilitazione e formazione annuale

Per chi si affaccia oggi alla professione, il percorso di accesso resta strutturato su 18 mesi di tirocinio continuativo, ma viene accompagnato da paletti formativi molto più stringenti. Diventa infatti obbligatoria la frequenza, per almeno dodici mesi, di un corso di formazione di indirizzo professionale organizzato dalle scuole forensi o da enti accreditati dal Consiglio nazionale forense. Non si tratta di un adempimento puramente formale, poiché senza il superamento della prova finale del corso non si ottiene il certificato di compiuto tirocinio e resta precluso l’accesso all’esame di Stato.

Novità significative riguardano anche le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione stesso: per la redazione degli elaborati scritti viene infatti introdotta la possibilità di ricorrere a sistemi informatici, aprendo così al progressivo superamento della tradizionale stesura manoscritta secondo le regole operative che saranno definite da un apposito decreto del Ministro della Giustizia. La prova orale, invece, ruoterà attorno alla risoluzione di un caso pratico scelto preventivamente dal candidato tra diritto civile, penale o amministrativo, affiancato da quesiti di procedura e deontologia. Una volta conseguito il titolo, anche l’aggiornamento professionale cambia cadenza: si abbandona la logica dei crediti spalmabili su un arco triennale per passare a un obbligo formativo su base rigorosamente annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il cui mancato rispetto comporta il rischio della sospensione amministrativa, pur all’interno di un sistema che prevede meccanismi più agevoli per il recupero dei crediti mancanti.

Governance degli Ordini e procedimento disciplinare

Sul fronte della rappresentanza istituzionale, la riforma uniforma la durata degli organi di governo dell’avvocatura: sia i Consigli dell’ordine circondariali sia il Consiglio nazionale forense resteranno in carica per tre anni, assorbendo così nel nuovo testo unico anche le regole elettorali finora contenute nella legge n. 113 del 2017. Per i consiglieri dell’ordine viene inoltre fissato un tetto massimo di tre mandati consecutivi, superato il quale scatterà un periodo di raffreddamento di sei anni prima di potersi ricandidare.

Altrettanto profonda è la revisione della giustizia domestica, che si arricchisce di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e punta a bilanciare celerità e garanzie difensive. Le tutele per l’incolpato scattano ora in via anticipata, fin dalla ricezione della notizia di illecito, mentre l’iter procedurale viene scandito da tempi certi: dopo un filtro preliminare affidato all’adunanza plenaria, l’istruttoria dovrà chiudersi entro sei mesi e la prescrizione dell’azione disciplinare viene fissata in sei anni. Sul piano sanzionatorio fa ingresso il semplice richiamo verbale per le violazioni più lievi, mentre per chi ha subito sanzioni diverse dalla radiazione viene introdotto per la prima volta nel sistema forense l’istituto della riabilitazione, che consente di estinguere gli effetti della condanna disciplinare trascorso un determinato lasso di tempo. Infine, recependo i principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 2025 — che aveva dichiarato illegittimo il divieto assoluto imposto dalla legge del 2012 perché lesivo della libertà di autodeterminazione e del diritto al lavoro — l’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare potrà comunque chiedere la cancellazione dall’albo; in tal caso il procedimento non si estingue, ma resta sospeso e riprenderà automaticamente il suo corso qualora l’interessato dovesse chiedere una nuova iscrizione.

Il nodo delle abrogazioni e i prossimi passaggi

L’approvazione definitiva del 18 novembre non chiude del tutto la partita tecnica. Durante l’esame parlamentare dell’Atto del Governo n. 450, i Servizi studi di Camera e Senato avevano infatti segnalato un delicato problema di coordinamento normativo: nello schema mancava l’abrogazione espressa della legge n. 247 del 2012, della legge elettorale n. 113 del 2017 e dell’articolo 1 del decreto-legge n. 100 del 2026, che aveva dettato le regole ponte per l’esame di avvocato. È proprio per sciogliere questi nodi di tecnica legislativa e recepire le condizioni poste dalle Commissioni Giustizia e Bilancio che il testo ha subito gli ultimi ritocchi prima del via libera definitivo di Palazzo Chigi. Una volta firmato dal Capo dello Stato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto entrerà in vigore il giorno successivo, fatte salve le norme transitorie e i regolamenti attuativi necessari per far partire a regime i nuovi meccanismi. Il Governo avrà comunque tempo fino al 16 febbraio 2027 per eventuali ulteriori decreti attuativi e dodici mesi di finestra per varare disposizioni integrative e correttive, così da oliare eventuali ingranaggi che dovessero incepparsi nella prima fase di applicazione sul campo.