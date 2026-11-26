Il Comune non può utilizzare le telecamere per controllare parcheggi, strade e aree pubbliche senza una precisa autorizzazione normativa. Soprattutto, non può riprendere finestre, balconi e spazi privati delle abitazioni.

Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 636/2026, intervenendo sul sistema di videosorveglianza installato da un'amministrazione comunale.

Serve una norma specifica per installare le telecamere

Secondo il Garante, le generiche competenze amministrative dei Comuni, i regolamenti locali e i finanziamenti regionali non costituiscono, da soli, una base giuridica sufficiente per effettuare riprese.

Occorre una disposizione legislativa chiara che autorizzi il trattamento dei dati per le finalità perseguite.

Nel caso esaminato, una telecamera collocata su un edificio pubblico riprendeva anche la facciata di un'abitazione, comprese finestre e balconi. Il Comune aveva giustificato la posizione con esigenze tecniche e di controllo del territorio, intervenendo per oscurare le immagini private soltanto dopo la segnalazione della cittadina.

Tutela della privacy e obblighi del Comune

L'Autorità ha evidenziato che le aree private devono essere escluse dalle riprese già in fase di progettazione dell'impianto. Non è sufficiente intervenire successivamente attraverso sistemi di oscuramento.

Anche la raccolta delle immagini deve rispettare il principio di proporzionalità: per monitorare il traffico, ad esempio, possono essere sufficienti telecamere che non consentano di identificare persone o targhe.

Il Garante ha inoltre contestato le carenze informative e l'insufficienza della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ritenuta inadeguata rispetto alle caratteristiche dell'impianto.

La decisione del Garante Privacy

Al Comune è stata applicata una sanzione di 4.000 euro, tenendo conto delle dimensioni ridotte dell'ente. L'amministrazione dovrà inoltre verificare gli impianti, correggere le inquadrature e adeguare la documentazione relativa ai trattamenti.

La decisione ribadisce un principio importante: la videosorveglianza pubblica deve avere una specifica giustificazione normativa e non può trasformarsi in uno strumento di osservazione della vita privata dei cittadini.